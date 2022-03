Optimiser le recyclage des batteries de véhicules électriques

En ce moment

L'essort de la mobilité électrique rend plus que jamais nécessaire le développement de techniques de recyclage des batteries lithium-ion qui soient économiques et peu impactantes pour l’environnement. Une équipe de chercheurs suédois de la Chalmers University of Technoloy a mis au point un processus de recyclage optimisé à destination de l’industrie. Cette méthode permettrait un recyclage en à peine 30 minutes.