Avec 1Water, 1Spatial investit le secteur de l’eau

Lancée en septembre dernier par 1Spatial, 1Water est une solution SIG dédiée à la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement. S’adressant aux collectivités territoriales, syndicats intercommunaux et autres opérateurs privés, elle offre un éventail d’outils couvrant tout le cycle de l’eau, notamment des fonctionnalités liées à la recherche de fuites.

Avec un taux de fuite d’environ 20 %, le réseau d’eau potable français est loin d’être le moins performant d’Europe. Le chiffre grimpe en effet à 27 % chez nos voisins Belges, ou encore à 38 % en Italie, comme le souligne la 7ème édition du rapport BIPE (Bureau d’informations et de prévisions économiques) – FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau). Il n’en demeure pas moins qu’après une phase d’amélioration dans les années 2000, ce taux stagne depuis une dizaine d’années. « La gestion patrimoniale n’a donc pas permis de réduire significativement les fuites durant cette période », pointent ainsi les auteurs de ce même rapport.

Des outils informatiques pourraient toutefois changer la donne en facilitant et en optimisant cette gestion patrimoniale des réseaux d’eau enterrés. C’est le cas de 1Water, une solution SIG (Système d’information géographique) lancée en septembre dernier par 1Spatial, éditeur de logiciels de gestion de données géospatiales, déjà à l’origine de plusieurs autres solutions SIG, telles que 1Telecomms. Destinée cette fois aux gestionnaires de réseaux d’eau – collectivités territoriales, syndicats intercommunaux ou encore opérateurs privés –, 1Water propose des outils d’inventaire, de gestion des anomalies ou encore de contrôle des équipements (pompes, régulateurs, débitmètres), mais également des outils d’aide à la recherche de fuites.

Prédire les fuites sur le réseau d’eau potable

« Le logiciel offre des fonctionnalités qui vont permettre de bien gérer le réseau d’eau potable, de l’entretenir au mieux, d’assurer son efficacité et d’augmenter son rendement en luttant contre les fuites », résume Roland Mousset, Directeur de la production des logiciels chez 1Spatial France. Une lutte contre les fuites qui peut, concrètement, passer par des outils basés sur une approche statistique, mais également par des outils exploitant les données issues de loggers acoustiques installés sur le réseau, comme l’explique le responsable : « Ces appareils posés sur le réseau écoutent le bruit de l’eau qui se déplace et vont nous permettre, en combinaison avec nos outils, de préciser la position potentielle d’une fuite, afin de la réparer au bout du compte ». Et l’intérêt de 1Water ne s’arrête pas là. Basée sur la célèbre plateforme ArcGIS d’ESRI, la solution SIG de 1Spatial couvre en effet tout le cycle de l’eau, jusqu’à ses dernières étapes, celles de l’assainissement.

Éviter les pertes également dans le réseau d’assainissement

« Le grand objectif pour nous est aussi d’éviter les pertes sur le trajet jusqu’aux stations de traitement, liées à des défauts d’étanchéité ou à des trop-pleins, dans le cas d’un orage par exemple », souligne Roland Mousset. 1Water dispose donc d’un ensemble de fonctionnalités dédiées au réseau d’eaux usées. « Les principaux problèmes sont liés à l’encrassement, on a donc des outils pour gérer ça et pour optimiser les curages. Ils permettent notamment de prédire les endroits encrassés et donc d’organiser les opérations sur le terrain », décrit le Directeur de la production. Un outil permet également de gérer les résultats d’inspections du réseau par caméra ; opérations qui permettent de vérifier l’état des collecteurs afin, notamment, de prévenir les risques de pollution des sols par les eaux usées.

Une solution de terrain

Utile aux dessinateurs comme aux exploitants des réseaux ou encore aux experts en bureau d’études, 1Water s’adresse également aux opérateurs de terrain et se décline donc en version full web accessible depuis un navigateur sur tablette ou smartphone. « Cela va leur permettre d’optimiser leur travail, de les guider dans les opérations à réaliser : quand ils se rendent sur le terrain pour réparer une fuite ou procéder à un curage, ils savent exactement ce qu’ils doivent faire », fait valoir Roland Mousset.

Une solution encore en gestation

Encore en phase de construction, 1Water devrait sortir en version finale au 1er trimestre 2022. 1Spatial prévoit également de faire évoluer sa solution en lui adjoignant régulièrement de nouvelles fonctionnalités, comme le dévoile Roland Mousset : « Nous souhaitons aussi optimiser l’organisation des interventions sur le terrain. Nous allons donc interfacer 1Water avec un de nos outils de gestion d’interventions, ce qui va permettre d’optimiser les interventions en fonction de leur proximité géographique et de leur typologie ». Une fonction prévue pour la mi-2022 et qui devrait alors permettre de limiter les déplacements et donc les émissions de CO2.

Enfin, 1Spatial ne compte pas passer à côté d’une tendance de fond : le BIM (Building information modeling), comme le dévoile finalement son Directeur de la production : « Même si cela n’est pas encore complètement opérationnel, nous avons commencé à travailler sur les aspects liés aux données 3D et au BIM dans 1Water. Nos clients souhaitent en effet pouvoir relier leurs réseaux 2D avec leurs données BIM et leurs maquettes 3D d’usines de traitement par exemple ». De quoi améliorer et faciliter un peu plus encore la gestion patrimoniale des réseaux d’eau.