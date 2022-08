En 2022, Grenoble est la Capitale Verte de l’Union européenne

Depuis 2010, la Commission européenne récompense chaque année une grande ville Européenne faisant preuve d’engagements forts en matière de transition sociale et environnementale. En 2022, c’est la ville de Grenoble qui remporte le titre de Capitale Verte de l’Union européenne. Une mise en avant bien méritée qui place Grenoble dans les exemples à suivre. Afin d’en savoir plus, nous avons interrogé Guillaume Thieriot, le directeur de l’Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

L’agence Grenoble Capitale Verte de l’Europe est le Groupement d’Intérêt Public qui rassemble la Ville, la Métropole et le Département et a à sa charge la coordination de la programmation et la communication autour de cette année « Capitale Verte Européenne » 2022.

Techniques de l’ingénieur : Comment est attribué ce titre de Capitale Verte de l’Union européenne ?

Guillaume Thieriot : Ce n’est pas un simple label. Il s’agit bien d’un véritable titre qui vient reconnaître les efforts qui ont déjà été faits en matière de transition écologique, mais aussi les ambitions annoncées lors du dépôt de candidature de la ville.

Grenoble a posé sa candidature en 2020 et ce fut un succès total, d’une part parce que la ville a été choisie dès sa première tentative, ce qui n’est jamais arrivé¹, d’autre part parce que son dossier est arrivé à la première ou deuxième position sur 11 des 12 critères examinés.

Pour Grenoble et son territoire, que représente ce titre ? Avez-vous des engagements à respecter ?

C’est bien entendu une source de fierté, mais il appelle aussi à l’engagement et à la responsabilité. Il signifie que pendant un an, Grenoble est la capitale de l’Europe en matière de transition écologique. Dans le contexte actuel de changement climatique, ce n’est pas rien !

La Commission européenne attend de notre territoire qu’il soit une source d’inspiration pour d’autres villes et agglomérations européennes. Tout au long de cette année, nous recevrons beaucoup de délégations étrangères et plusieurs événements à caractère international seront organisés.

Nous devrons également démontrer que cette année a eu un impact sur la transition écologique du territoire sur le long terme et une deuxième évaluation, permettant d’apprécier cet impact, aura lieu dans cinq ans.

Ce titre permet-il d’accélérer la transition écologique de votre territoire ?

Ce coup de projecteur de la Commission européenne est une opportunité qui a permis d’aller au-delà des divergences politiques, dans un projet commun d’accélération de la transition écologique.

Bien que la candidature initiale concerne uniquement la ville de Grenoble, elle a su ouvrir ce titre à la métropole grenobloise et au département de l’Isère. Le titre d’une ville est ainsi devenu le projet d’un territoire. Cette singularité est une force, car cela a permis d’additionner les moyens, les compétences, pour que cette année soit réellement impactante.

2022 est ainsi pour nous une formidable occasion de susciter l’envie d’agir sur tout le territoire, avec un projet qui se décline autour de 3 piliers : la science, qui éclaire notre conscience, la culture, qui nous aide à imaginer de nouveaux mondes, et finalement la participation citoyenne, car rien ne se fera sans l’engagement de chacune et de chacun.

La dynamique est forte, autour des 12 thématiques proposées cette année, qui recouvrent les enjeux de la transition environnementale, mais aussi sociale, avec des sujets comme la santé ou les inégalités. L’année est organisée selon une logique participative, et non verticale, avec un appel à participation permanent. Chaque acteur peut ainsi participer à la programmation des événements et, témoignage du bel engagement que l’on rencontre ici, nous devrions avoir plus de 600 événements labellisés capitale verte européenne 2022.

Cela dit, pour nous, le but à travers cette programmation est surtout de donner envie aux gens d’agir, à travers les 54 défis que nous leur proposons de relever pour la planète. Cela peut être des actions simples, pour débuter, comme des choses plus ambitieuses. L’important c’est de prendre conscience que chaque action compte. Le leitmotiv, le hashtag de cette année, c’est clairement #doncjagis !

¹ Sauf pour le premier titre, attribué à Stockholm en 2010