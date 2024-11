En image : La déclaration du Prix Nobel de physique 2024

En images

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Il revient sur le Prix Nobel de physique 2024, attribué et à Geoffrey Hinton, chercheur en informatique et intelligence artificielle (IA) et à sa déclaration lors de la conférence de presse. Il a reçu la distinction avec John Hopfield, professeur émérite en biologie moléculaire, avec lequel il mené des recherches sur les réseaux de neurones, l’apprentissage automatique et l'aspect "deep learning" de l’intelligence artificielle.