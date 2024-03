ENGIE New Ventures investit dans Upstream Tech pour améliorer la gestion de ses actifs

Interview

ENGIE est entrée au capital de la start-up américaine Upstream Tech spécialisée en gestion de l’eau, via son fonds d’investissement Engie New Ventures. Cet investissement aidera notamment ENGIE à optimiser son portefeuille mondial d’actifs hydroélectriques. Nous avons demandé à Sheeraz Haji, Senior Advisor pour Engie New Ventures et à Cécile Cordier de chez ENGIE de nous en dire plus.