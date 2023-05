Et les gagnantes de l’édition 2023 d’Ingénieuses sont…

En ce moment

La remise des prix de la 13ème édition de l’opération Ingénieuses s'est tenue jeudi 11 mai 2023 au ministère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Un grand moment pour la promotion de la mixité dans les domaines de la technologie, des sciences et de l’ingénierie. Découvrez sans plus attendre les lauréat.e.s de cette année.