Innovantes, les vidéos de femmes scientifiques à l’origine de technologies novatrices

Conscient des disparités qui subsistent entre hommes et femmes dans les métiers scientifiques, Techniques de l’Ingénieur s’engage pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences. Dans la série de vidéos Innovantes, des chercheuses, ingénieures et entrepreneuses prennent la parole et partagent leurs travaux.

Selon les chiffres dévoilés par l’IESF dans le cadre de sa 31ème enquête socio-professionnelle sur la situation des ingénieurs et scientifiques, fin 2019, 23 % des ingénieurs et 28 % des nouveaux diplômés en France étaient des femmes. Les différences entre hommes et femmes concernent également les salaires. Si les jeunes diplômés reçoivent approximativement la même rémunération, à 50 ans les femmes perçoivent un salaire brut annuel d’environ 75 000 € contre environ 90 000 € pour les hommes.

Disparités et stéréotypes

Selon Anne de Cagny, vice-présidente de l’association Femmes ingénieurs, ces disparités sont également visibles dans les choix des filières. Les étudiantes sont majoritaires en biologie et chimie alors qu’elles sont presque absentes en électronique et mécanique. « Ce choix est très stéréotypé. On imagine que les femmes doivent se diriger vers le soin donc elles se tournent vers ce qui touche à la médecine ou la biologie. Par contre en informatique, elles sont entre 4 et 10 % alors qu’historiquement, l’informatique était très prisée par les femmes, jusqu’à ce que l’image du ‘geek’ les fasse fuir », explique la vice-présidente.

Cependant, des initiatives tendent à favoriser la parité. « Même si les chiffres stagnent depuis 2013, de plus en plus d’écoles et d’entreprises sont impliquées pour l’égalité. Les améliorations dans la société touchent également les métiers scientifiques », affirme Anne de Cagny. Des associations comme Femmes ingénieurs ou Elles bougent ont l’ambition de faire connaître les métiers d’ingénieurs aux lycéennes. « À niveau égal, les femmes ont moins confiance en elles que les hommes pour aller vers des études scientifiques. Mais les freins viennent également de la famille : la distribution des rôles est parfois encore très traditionnelle, et c’est encore plus compliqué dans les milieux défavorisés », ajoute la vice-présidente de Femmes ingénieurs.

Innovantes, des vidéos de femmes qui innovent

Conscient des progrès qui restent à faire avant d’atteindre la parité dans les sciences, Techniques de l’Ingénieur s’engage pour donner davantage de visibilité aux femmes qui travaillent et innovent dans les sciences. Les interviews vidéo mettront en lumière des chercheuses, ingénieures, entrepreneuses qui innovent et font progresser leur discipline. Outre mettre en avant les femmes scientifiques trop souvent invisibilisées dans leur profession et dans les médias, ces vidéos valoriseront l’innovation dans des secteurs variés à travers les témoignages de spécialistes.

Retrouvez le premier épisode d’Innovantes.