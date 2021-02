Quelles initiatives promeuvent la place des femmes dans les métiers scientifiques ?

Le 11 février 2021 se tiendra la 6e Assemblée de la Journée internationale des femmes et des filles de science organisée par l'UNESCO. L'occasion de revenir sur les différentes actions menées pour inciter les filles et les femmes à prendre leur place dans les métiers scientifiques.

2020 a été une année exceptionnelle, avec trois femmes scientifiques lauréates d’un prix Nobel : Andrea Ghez, colauréate en physique, et la Française Emmanuelle Charpentier et sa collègue Jennifer Doudna en chimie. Année exceptionnelle et à relever car selon l’Institut de statistique de l’Unesco (ISU), moins de 30 % des chercheurs dans le monde sont des femmes.

Selon les chiffres 2014-2016 de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), on retrouve ces mêmes 30 % quand on examine le nombre d’étudiantes qui s’orientent vers les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

A l’échelle mondiale, les chiffres de la scolarisation des filles dans certains domaines sont très parlants :

3% dans les technologies de l’information et des communications

5% en sciences naturelles, mathématiques et statistique

8% en ingénierie, fabrication et construction

Au sein de l’UNESCO, le millésime 2021 se tiendra virtuellement au siège des Nations Unies et aura pour thème « Les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la COVID-19 ». Il rassemblera des expert.e.s de différentes régions du monde travaillant dans des domaines liés à la pandémie. Pour participer, il suffit de s’enregistrer.

Femmes et ingénieures : une minorité qui veut être visible

En recevant son prix Nobel, Emmanuelle Charpentier a souhaité que cela apporte « un message très fort » aux femmes scientifiques. Fort et nécessaire…

En France, les chiffres montrent toujours une grande disparité puisque par exemple les femmes ne représentent que 23% des ingénieurs en poste selon l’enquête annuelle de l’IESF. Le ratio étudiants/étudiantes est un peu mieux mais néanmoins toujours déséquilibré dans les formations d’ingénieur : la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) constate qu’il y a 47% de jeunes filles en terminale scientifique pour seulement 28% dans les écoles d’ingénieur.

C’est d’ailleurs dans l’optique de rééquilibrer ces chiffres que la CDEFI a créé le label Cap Ingénieuses, destiné à valoriser des projets pensés de façon pédagogique, ludique et participative, déployés par des écoles d’ingénieur.e.s dans des écoles primaires et des collèges locaux pour permettre à des élèves du CP à la classe de troisième, et en particulier aux jeunes filles, de découvrir l’univers des sciences, de l’ingénierie et des technologies.

Les initiatives se multiplient pour rendre visible l’apport des femmes dans les sciences et dans les entreprises, à l’image de la co-signature d’Aline Aubertin, présidente de Femmes Ingénieurs, d’une tribune dans le Journal du Dimanche 31 janvier 2021, appelant à une relance paritaire.

De son côté, le réseau Femmes du Medef organise ce mercredi 10 février un colloque en présence d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie.

Par ailleurs, l’association Elles bougent, et sa dynamique présidente et fondatrice, Marie-Sophie Pawlak, organise tous les ans un forum de recrutement dédié aux étudiantes et jeunes diplômées d’écoles d’ingénieurs et de filières universitaires scientifiques et technologiques (cette année 100 % digital). Leur challenge intergénérationnel InnovaTech©, en partenariat avec la DGE (Direction Générale des Entreprises) permet à des équipes 100% féminines composées de marraines Elles bougent, d’étudiantes et de lycéennes de travailler sur des projets d’innovation en offrant la possibilité aux jeunes filles d’être plongées le temps d’une journée dans la vie d’une ingénieure/technicienne. Les challenges 2021 en région sont à découvrir ici.

Ingénieuses 2021

Toujours dans cette optique, l’opération Ingénieuses de la CDEFI lutte depuis plus de dix ans contre les stéréotypes liés au genre et encourage les jeunes filles à aller vers les formations et carrières d’ingénieures.

En 2021, Ingénieuses remettra neuf prix repartis en plusieurs catégories :

Quatre prix à destination des écoles d’ingénieur.e.s

Un prix de l’élève-ingénieure France

Un prix de l’élève-ingénieure Maghreb

Deux prix de la femme ingénieure

Un prix lié au label Cap Ingénieuses

Les fiches d’appels à projets et à candidatures sont téléchargeables sur www.ingenieuses.fr (date limite de dépôt : mercredi 10 mars 2021)

Programme Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO

Pour les jeunes chercheuses, le programme Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science, de la Fondation L’Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l’UNESCO et l’Académie des sciences sera également un bon tremplin puisqu’il a pour objet de révéler et récompenser de jeunes chercheuses talentueuses (doctorantes ou post-doctorantes). En 2021, la Fondation L’Oréal remettra 35 dotations en France, d’un montant de 15 000 € chacune à des doctorantes et de 20 000 € chacune à des post-doctorantes.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le vendredi 19 mars 2021.

Techniques de l’Ingénieur soutient la place des ingénieures dans l’industrie

A travers sa série de vidéos Innovantes, Techniques de l’Ingénieur s’engage pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences. La parole est ainsi donnée à des ingénieures, chercheuses, entrepreneuses pour mettre en avant leurs travaux et innovations. Vous pourrez par exemple retrouver les interviews vidéos de Séverine Sigrist, qui développe des dispositifs médicaux implantables destinés aux patients atteints de diabète de type 1, et d’Alix Gicquel, qui a fondé la start-up Diam Concept et produit des diamants de culture, éthiques et écoresponsables.

Des webinars sont également mis en place pour lutter contre les stéréotypes de genre et favoriser la mixité que ce soit dans les études supérieures scientifiques et techniques ou dans l’industrie. Retrouvez en accès libre le replay du webinar « Ingénierie : les femmes prennent leur place », présenté par Marie-Hélène Therre, spécialiste du développement des équipes et des problématiques de diversité hommes-femmes et présidente d’honneur de l’association Femmes Ingénieurs.