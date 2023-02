Global industrie est de retour cette année à Lyon!

La 5ème édition de Global Industrie, le plus grand salon industriel en France, est de retour à l’Eurexpo de Lyon du 7 au 10 mars 2023. Venez rencontrer Techniques de l’Ingénieur au Stand 2A85 dans l’Univers Measurement World du salon.

Global Industrie est l’unique salon en France à mettre en avant l’ensemble de la chaîne de valeur des secteurs de l’industrie en un même lieu. Cette édition lyonnaise sous le thème “L’industrie se mobilise” a pour vocation d’être la vitrine des solutions innovantes pour répondre aux enjeux face à une situation internationale complexe impactant directement la production industrielle française.

Au programme:

Durant quatre jours, des lieux d’échanges, une zone d’exposition, des temps forts, des ateliers et des démonstrations seront proposés pour accompagner les industriels vers l’avenir.

Parmi les temps forts :

Les GI Awards, 6 Awards qui récompensent 6 exposants pour leurs innovations.

Les Golden Tech, un concours qui récompense l’excellence et le savoir-faire des professionnels de l’industrie.

GI Avenir, un service dédié à l’emploi et à la découverte des métiers.

Des conférences autour de la thématique « L’industrie se mobilise ».

Il y aura également :

Les “Industry 4.0 International Business Meetings”, des rendez-vous d’affaires internationaux pour rencontrer de futurs partenaires commerciaux ou de R&D.

Un village IA, un lieu pour réseauter et échanger sur les défis de l’IA avec des professionnels de l’industrie et des experts de l’IA.

En d’autres termes, Global Industrie est le rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les dernières innovations technologiques, faire des rencontres, échanger, trouver des solutions pour vos futurs projets, créer de nouvelles collaborations…

CIM 2023 sera sur Global industrie pour ses 40 ans.

Le Congrès International de la Métrologie, dédié aux professionnels de la mesure, de l’analyse et des essais, fera partie de GI pour sa 21ème édition et ses 40 ans. Pendant ce congrès, il sera proposé :

des conférences,

des tables rondes sur les sujets d’actualité,

une session Plénière « Limitless Metrology at your fingertips »,

un Workshop Climat – MetClimVOC,

des Pitch’ Experts.

C’est une occasion de découvrir les tendances actuelles et les innovations futures dans ce domaine.

Global Industrie en quelques mots:

C’est l’un des premiers salons au monde destinés à l’industrie. Il est composé de 5 salons complémentaires :

MIDEST (sous-traitance industrielle),

SMART INDUSTRIES (industrie connectée, collaborative et efficiente),

INDUSTRIE (technologies et équipements de production),

TOLEXPO (solutions et équipements pour la tôlerie)

et MEASUREMENT WORLD (solutions et équipements pour la mesure).

Plus de 2300 exposants seront réunis et répartis dans 15 grands univers spécialisés comme l’énergie & la production durable, l’électronique, la robotique, la mesure et bien d’autres encore. Vous y trouverez notamment des start-ups, de grands groupes, des sous-traitants, des fabricants d’équipements ou de solutions industrielles et bien d’autres encore.

Pour plus d’informations, consulter le site internet de l’événement : https://global-industrie.com/fr/accueil