Global Industrie 2023 : une édition sous le signe de la réindustrialisation

Le salon Global Industrie, qui s’est tenu du 7 au 10 mars à Lyon, a été l’occasion pour l’industrie française de montrer que le savoir-faire made in France ainsi que les velléités de réindustrialisation de l’hexagone sont des futurs possibles.

Sous le mot d’ordre « l’industrie se mobilise », la cinquième édition du salon Global Industrie[1] s’est tenue au début du mois de mars et a permis aux exposants de présenter leurs innovations, mais aussi d’échanger sur les thèmes qui font l’actualité de l’industrie, ainsi que sur les problématiques qui vont se poser à toutes les filières de l’hexagone dans les années à venir.

C’est dans ce cadre que le Ministre de l’industrie Roland Lescure s’est rendu sur le salon, le mercredi 8 mars, pour participer, notamment, à une conférence sur les femmes et l’industrie.

Considéré comme le cinquième salon le plus important en Europe, Global Industrie a cette année accueilli près de 2 300 exposants venus de 85 pays différents, et drainé près de 38 700 visiteurs.

Bien évidemment, l’innovation technologique était au centre des attentes de cette édition, avec un accent fort mis autour des problématiques écologiques et énergétiques. Sobriété, transition énergétique, économies d’énergies, ou encore recyclage ont ainsi été mis à l’honneur lors de cette édition. Sans oublier les innovations technologiques relatives à l’avènement des usines 4.0.

Les awards 2023 remis durant le salon récompensent les industriels à l’origine d’innovations technologiques marquantes, et illustrent les tendances précédemment citées.

Parmi les 108 produits ou services en lice cette année, 6 se sont vus décerner un award. Trois de ces récompenses sont directement liées aux problématiques qui font la tendance actuelle de l’industrie, à savoir allier performance et sobriété, tout en étant plus responsable sur toutes les problématiques environnementales.

Dans la catégorie « transition numérique », c’est la société Keyprod qui s’est illustrée, avec un boîtier qui se fixe sur les machines industrielles, et qui en analyse les vibrations lors de son fonctionnement, afin d’améliorer la performance globale du parc machine d’usine. La facilité de paramétrage de ce boîtier, qui est prêt à fonctionner en moins de cinq minutes une fois aimanté sur une machine, est un atout considérable de ce produit, qui combine les technologies de l’IoT, de l’intelligence artificielle, de l’algorithmique.

Dans la catégorie « écoresponsabilité », c’est la société Néolithe qui a été récompensée. Cette jeune pousse tricolore a mis au point un procédé innovant, permettant de traiter les déchets non recyclables. Concrètement, Néolithe propose des unités de traitement, les fossilisateurs, qui vont pouvoir prendre en charge industriellement des mélanges de déchets pour les transformer en pierre. Comme cela se produit lors d’un processus de fossilisation classique. Cette technologie permet aux recycleurs d’avoir une alternative aux deux modes de traitement de ces déchets non recyclables actuels, à savoir l’enfouissement et l’incinération. Selon Néolithe, l’utilisation massive de la fossilisation accélérée pourrait réduire l’empreinte carbone de l’hexagone de 5 à 10 % !

Dans la catégorie « jeune pousse », c’est la société PureNat qui a raflé la mise, grâce à un matériau innovant, breveté, se présentant sous la forme d’un fil flexible. Ce dernier optimise le principe de photocatalyse et permet de lutter durablement contre les polluants de l’air. Les produits développés par PureNat sont malléables, ce qui constitue une innovation majeure, et associent performance et durabilité.

Pour ces trois entreprises, l’award Global Industrie devrait sans nul doute constituer un tremplin pour poursuivre le développement de produits autour des technologies innovantes déjà mises au point.

[1] Global Industrie 2023