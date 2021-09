Hackathon IA4AI : l’intelligence artificielle pour des applications industrielles

Inscriptions dès le 22 septembre 2021

Une compétition organisée par ArianeGroup, Atos et SKF Magnetic Mechatronics, avec Techniques de l'Ingénieur et le soutien de Mathworks, AWS.

L’IA au cœur de l’amélioration des process industriels

L’industrie regorge de données et même si l’entraînement de ces algorithmes, le déploiement et l’exécution ont été favorisés par l’accroissement des performances des systèmes informatiques, CPU et GPU en tête, le secteur est loin d’utiliser toutes les capacités de traitement et d’analyse offertes par l’intelligence artificielle.

ArianeGroup, Atos et SKF vous proposent d’explorer les possibilités offertes par ces algorithmes, exploitables dans les centres de données (cloud) ou à la source (on edge) pour des applications industrielles dont les contraintes de latence, de coût et de cybersécurité sont importantes et peuvent réellement impacter les chaînes de production.

Soutenu par leurs partenaires Mathworks et AWS, ils lancent à un défi aux étudiants et startups : à vous de le relever !

Les règles

Tous les étudiants de l’enseignement supérieur et toutes les startups basées en France sont conviés à participer à cette première édition. Les participants devront proposer des développements ou améliorations d’applications industrielles s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 20 octobre 2021.

Ensuite, un premier jeu de données sera fourni aux participants, ainsi que des ressources qui les aideront à répondre à la problématique (jetons de données d’AWS, soutien méthodologique de Mathworks sous forme de workshop et articles des Techniques de l’Ingénieur).

Les participants auront alors 2 semaines pour rendre leur copie : la description de la méthodologie utilisée et un script scientifique.

A l’issue de cette première étape, 5 finalistes seront sélectionnés pour travailler sur le second jeu de données et livrer leurs résultats le 8 décembre. Lors de la finale sur le Campus de l’Espace (Vernon, 27), ils présenteront leurs pitch devant un jury d’experts scientifiques et une audience composée des partenaires et de leurs clients.

Les gains

Les finalistes remporteront des lots allant jusqu’à 5 000 €, en fonction de leur place sur le podium. Plus de 10 000 € de lots sont mis en jeu ainsi que de nombreuses autres récompenses et opportunités professionnelles.

Pour en savoir plus et participer, c’est ici !