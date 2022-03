Techniques de l’Ingénieur partenaire du WAICF 2022 !

Techniques de l’Ingénieur est fier d’être partenaire de la première édition du World Artificial Intelligence Cannes Festival du 14 au 16 avril 2022 au Palais des Festivals de Cannes ou en ligne.

L’écosystème de l’intelligence artificielle est particulièrement dynamique et évolue rapidement. Cela implique de rester bien informé pour garder une longueur d’avance sur les futures innovations technologiques.

WAICF est donc l’événement international majeur de l’année sur l’intelligence artificielle à ne pas manquer. Y participer, c’est comprendre comment l’IA façonnera l’avenir, découvrir l’évolution de nos usages et mieux appréhender la transformation numérique.

Venez à la rencontre de plus de 120 acteurs clés du marché, des conférenciers internationaux et de nombreuses entreprises innovantes qui présenteront leurs innovations et apporteront des éclairages sur l’impact et l’intérêt de l’IA tant au niveau professionnel que sociétal. Ce lieu d’exposition accueillera près de 10 000 professionnels et personnalités du domaine. Les deux premières journées (14 et 15 avril) sont dédiées aux professionnels tandis que la journée du 16 avril est ouverte au grand public pour pousser à la découverte et encourager la réflexion sur les multiples applications de l’IA.

Au programme

Un village startup est prévu pour permettre aux futures pépites de l’IA de pitcher leur produit et de le présenter dans une véritable bulle d’innovation.

Des zones d’expériences thématiques et d’applications seront aménagées pour favoriser le contact et l’échange entre les entreprises exposantes et les visiteurs. Chaque expérience sera l’occasion pour les visiteurs de s’immerger dans le monde de l’intelligence artificielle pour mieux en comprendre les fondements et les applications concrètes.

Par ailleurs, ce salon proposera des conférences à cinq volets pour répondre aux besoins des entreprises et aider le public à comprendre les effets de l’IA au quotidien, sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Vous y trouverez également des conférences, des ateliers, des keynotes d’intervenants de renommée internationale et des tables rondes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement et connaître le programme complet, rendez-vous directement sur le site https://worldaicannes.com/