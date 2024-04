IA générative, métavers, réalité virtuelle, cybersécurité…

6 articles fondamentaux exceptionnellement ouverts jusqu'au 28/04/2024 pour tout savoir des bouleversements radicaux du secteur industriel, provoqués par l’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) et de la Réalité Virtuelle (RV) à plusieurs niveaux.

Dans les secteurs comme la fabrication et la conception, l’IA permet d’automatiser les processus de production, de prévoir les pannes d’équipements grâce à l’analyse prédictive, d’optimiser la maintenance et de ce fait de réduire les coûts de production. De son côté, la RV permet, par exemple, aux ingénieurs de créer et tester les prototypes virtuels leur permettant d’effectuer des modifications avant d’entamer la production “physique”.

L’analyse de données massives, rendue plus rapide lors de l’utilisation de l’IA, pouvant analyser de grands volumes de données et ainsi identifier les comportements suspects et répondre aux menaces en temps réel, est applicable à tous les domaines, de l’IoT à la cybersécurité. Dans les industries telles que l’aérospatiale ou la santé, la RV permet aux futurs pilotes ou chirurgiens de réaliser des entraînements immersifs et sans risque, ainsi réduisant certains dangers et diminuant les coûts.

Ces sujets clés, majeurs dans la transition industrielle en cours, sont tous issus des offres du domaine d’expertise “Technologie de l’information” de Techniques de l’ingénieur. Vous souhaitez souscrire un abonnement ? Profitez d’une remise de 10% pour toute souscription en ligne avant le 23/05/2024.

La réalité virtuelle a pour finalité l’immersion et l’interaction avec un environnement virtuel. Des problématiques existent, comme la contrainte forte du temps réel et la difficulté d’un interfaçage comportemental efficace.

La RA peut apporter beaucoup à l’innovation, pour des prototypes d’objets ou pour tester des méthodes ou des services. Mais elle a aussi ses contraintes, à connaître pour l’utiliser au mieux.

Quels sont les concepts principaux du Big Data ? Comment stocker, gérer et analyser ces mégadonnées ?

L’intelligence artificielle générative utilise un modèle particulièrement puissant de réseaux neuronaux, les réseaux convolutifs, pour « produire » un texte, une image, une vidéo, ou autre à partir d’un court texte appelé prompt. Mais comment fonctionnent ces modèles d’IA ?

Comment fonctionnent les moteurs de recherche sur Internet ? Comprendre leur mode opératoire vous permettra d’améliorer vos recherches et les performances de vos propres sites Internet.

Le pare-feu, essentiel dans un réseau informatique, isole et filtre les flux via divers mécanismes comme le filtrage de paquet, les proxys applicatifs, les passerelles de niveau circuit, incluant des fonctions telles que la traduction d’adresse, les VPN et les systèmes d’IDS/IPS, tout en étant intégré dans une stratégie globale de sécurité.