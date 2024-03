La convergence entre l’IoT et la 5G pourrait révolutionner de nombreux secteurs d’activité

La 5G permet de bénéficier de débits plus élevés et fiables. De son côté, les capteurs de l’IoT sont capables de créer un écosystème intelligent. Leur convergence ouvre de nouvelles perspectives intéressantes dans divers domaines tels que la santé, les transports ou encore les villes intelligentes. Mais sa mise en œuvre nécessite également de relever certains défis tels que la sécurité des données et le déploiement d’infrastructures adaptées.

Sur le papier, ces deux technologies présentent tous les atouts pour intéresser de nombreux acteurs et secteurs d’activité. D’un côté, la 5G affiche des débits beaucoup plus élevés que ceux obtenus avec la 4G tout en garantissant une faible latence et donc une expérience utilisateur fluide.

De son côté, l’IoT permet la connectivité et l’interaction entre les capteurs, créant ainsi un écosystème intelligent.

Un marché prometteur

La GSMA, l’association professionnelle qui défend les intérêts des opérateurs de réseaux mobiles, table sur 1 100 milliards de dollars hors matériels (dispositifs, modules et puces) à l’horizon 2025. Soit 25,2 milliards de connexions, contre 6,3 milliards en 2016.

Certains secteurs profiteront plus de cette convergence que d’autres. C’est le cas en particulier de l’industrie manufacturière. La 5G et l’IoT facilitent la mise en œuvre de l’industrie 4.0, optimisant la production et améliorant la qualité des produits. Les robots, de plus en plus intelligents, bénéficieront de la 5G pour échanger des données dans le cloud qui permet de bénéficier de capacités de calcul illimitées.

Garantir la confidentialité des données

Dans le domaine de la santé, l’IoT permet le suivi médical à distance et offre une personnalisation des soins, tandis que l’agriculture pourrait disposer d’une surveillance automatisée pour optimiser les rendements et préserver les ressources. Les villes intelligentes tireront parti de l’IoT et de la 5G pour optimiser les services tels que la gestion des déchets et l’éclairage public.

La 5G, avec ses débits élevés et fiables, permettra aux appareils IoT de collecter des données précieuses en temps réel concernant divers aspects urbains, ce qui permet une gestion urbaine plus efficace basée sur des données concrètes.

Cependant, l’implémentation réussie de la 5G nécessite une infrastructure adéquate, des ajustements réglementaires et des normes techniques appropriées pour éviter les perturbations des systèmes existants. La sécurité des données est également un défi majeur avec l’expansion de l’IoT, il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de protection robustes pour éviter les violations et détournements.

Il sera en effet indispensable de déployer des mesures de cybersécurité robustes, parmi lesquelles le chiffrement des données et le contrôle strict des accès. Compte tenu du nombre d’appareils collectant des données dans les réseaux IoT massifs, une authentification forte des appareils sera indispensable. L’investissement dans des systèmes d’authentification biométrique sécurisés permettrait d’empêcher l’usurpation d’identité et l’accès non autorisé aux appareils.

En Europe, le respect des réglementations en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) devrait pouvoir garantir la confidentialité des données.

En conclusion, la 5G et l’IoT offrent de réelles opportunités économiques, mais la sécurité des données doit être prise en compte. En adoptant une approche proactive en matière de cybersécurité et en mettant en œuvre les bonnes pratiques, il sera possible de profiter pleinement des avantages de cette nouvelle ère technologique tout en assurant la protection des données sensibles.