Jeu concours : Tentez de gagner l’ouvrage du CETIM « Fabrication soustractive métallique, Coupe des matériaux en usinage »

Techniques de l'Ingénieur vous propose de tester vos connaissances sur le thème de la fabrication additive métallique. A cette occasion, tentez de gagner l'ouvrage « Fabrication soustractive métallique, Coupe des matériaux en usinage » du CETIM (Centre Techniques des Industries Mécaniques) ainsi que d'autres lots Techniques de l'Ingénieur.

Qu’est-ce que la Fabrication soustractive ?

L’usinage concerne tous les procédés de mise en forme par enlèvement de matière. L’essence même de l’usinage consiste à façonner la matière via « la coupe »pour la transformer en pièces fonctionnelles et/ou d’aspect, de sorte qu’elles répondent à un certain nombre de spécificités techniques. La mise en forme de matériaux métalliques, de polymères, de composites, du bois ou autres, requiert des techniques et des technologies particulières nécessitant de véritables expertises.

L’usinage par enlèvement de matière sur machine-outil demeure une science et une technologie relativement récente, tout comme les matériaux à outil coupant et les techniques qui ont rendu possibles les avancées réalisées depuis le début du 20e siècle. Actuellement, la production industrielle tente d’effectuer une nouvelle transformation grâce notamment à la digitalisation, dans le cadre de l’industrie du futur.

L’ouvrage technique – Fabrication soustractive métallique co-édité avec le Cetim – contribue à incarner un trait d’union entre les théories physiques du contact outil/matière et les nombreux paramètres techniques qui conditionnent l’efficacité du processus d’enlèvement de matière.

Comment gagner votre ouvrage ?

Les Editions Techniques de l’Ingénieur vous donnent la chance de remporter des ouvrages sur la fabrication soustractive métallique. Cet ouvrage technique co-édité par le Cetim, Centre Technique des industries mécaniques, n’a en rien la vocation d’aborder exhaustivement tous les sujets et problématiques inhérents à l’usinage par enlèvement de matière. En revanche, il contribue à incarner un trait d’union entre les théories physiques du contact outil /matière et les nombreux paramètres techniques qui conditionnent l’efficacité du processus.

Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à ses 3 questions

Les gagnants seront tirés au sort à partir du 08/06/2020. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement de ce concours.

Bonne chance à tous !