La biométrie comportementale : la protection de notre identité numérique sans soucis !

Décryptage

Une sécurité efficace basée sur notre propre identité semble encore une réalité très lointaine pour de nombreuses entreprises et consommateurs. Des cadres réglementaires sont envisagés pour renforcer ce type de protection. En ce sens, l’Europe travaille à la création d’une identité numérique européenne. Parallèlement, de plus en plus d’entreprises commencent à délaisser les mots de passe pour d’autres solutions comme la biométrie et à terme la biométrie comportementale. Non sans risques…