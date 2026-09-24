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Comment les ingénieurs s'emparent-ils de l'IA ?

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Les thèses du mois : « Comment les ingénieurs s’emparent-ils de l’IA ? »

Posté le par La rédaction dans Entreprises et marchés

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Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Comment les ingénieurs s’emparent-ils de l’IA ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Conception des compétences en ia à l’horizon 2035 : une étude à méthodes mixtes sur la cartographie des enjeux de l’ia et l’élaboration d’une taxonomie des compétences organisationnelles
Shengxing Yang
Sciences de gestion
Réseaux, innovation, territoires et mondialisation (Université Paris -Saclay)

 Déployer l’IA dans l’industrie du semiconducteur : propagation de promesses, pratiques de conception et reconfigurations du travail
Louis Devillaine
Sociologie
Laboratoire PACTE (Grenoble Alpes)

 La durabilité des stratégies d’entreprise intégrant l’IA
Nathan Sorin<
Sciences de gestion
SKEMA Research Center

Applications, défis et mises en œuvre de l’IA dans les entreprises B2B
Juliana Sanchez Ramirez
Sciences économiques
Lille Économie Management

Méthodologie de maintenance prévisionnelle explicable via une hybridation physique-IA guidée par l’expertise métier – Application aux systèmes complexes.
Laurent Paquot
Génie des procédés
Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux

Amélioration de la détection des fausses informations : des approches hybrides et multilingues à l’augmentation de données basée sur les LLM et l’analyse des biais
Noël Crespi
Informatique, données, IA
Services répartis, Architectures, Modélisation, Validation, Administration des Réseaux (Institut Polytechnique de Paris)

Développement de solutions intelligentes explicables pour l’auto-surveillance et le pronostic des systèmes de fabrication connectés
Duc An Nguyen
Génie Industriel et Informatique
Laboratoire Génie de Production (Tarbes)

Déjouer les dissimulations : outils pour l’audit de systèmes de prédiction en boîte noire
Augustin Godinot
Informatique
Inria (Rennes)

L’intelligence artificielle dans l’espace public : médiatisations et représentations sociales
Panagiotis Tsimpoukis
Sciences de l’information et de la communication
Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (Toulouse)

Prédire l’adoption des technologies en entreprise : une modélisation dynamique des déterminants psychosociaux à travers les stades du changement
Paul Collet
Psychologie
Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication (Rennes)

Cet article se trouve dans le dossier :

Comment les ingénieurs s'emparent-ils de l'IA ?

Pour aller plus loin

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Dans les ressources documentaires

Déchet Valorisation Recyclage Économie Stratégie d'entreprise Compétitivité
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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