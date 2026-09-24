Les thèses du mois : « Comment les ingénieurs s’emparent-ils de l’IA ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Comment les ingénieurs s’emparent-ils de l’IA ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Conception des compétences en ia à l’horizon 2035 : une étude à méthodes mixtes sur la cartographie des enjeux de l’ia et l’élaboration d’une taxonomie des compétences organisationnelles

Shengxing Yang

Sciences de gestion

Réseaux, innovation, territoires et mondialisation (Université Paris -Saclay)

Déployer l’IA dans l’industrie du semiconducteur : propagation de promesses, pratiques de conception et reconfigurations du travail

Louis Devillaine

Sociologie

Laboratoire PACTE (Grenoble Alpes)

La durabilité des stratégies d’entreprise intégrant l’IA

Nathan Sorin<

Sciences de gestion

SKEMA Research Center

Applications, défis et mises en œuvre de l’IA dans les entreprises B2B

Juliana Sanchez Ramirez

Sciences économiques

Lille Économie Management

Méthodologie de maintenance prévisionnelle explicable via une hybridation physique-IA guidée par l’expertise métier – Application aux systèmes complexes.

Laurent Paquot

Génie des procédés

Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux

Amélioration de la détection des fausses informations : des approches hybrides et multilingues à l’augmentation de données basée sur les LLM et l’analyse des biais

Noël Crespi

Informatique, données, IA

Services répartis, Architectures, Modélisation, Validation, Administration des Réseaux (Institut Polytechnique de Paris)

Développement de solutions intelligentes explicables pour l’auto-surveillance et le pronostic des systèmes de fabrication connectés

Duc An Nguyen

Génie Industriel et Informatique

Laboratoire Génie de Production (Tarbes)

Déjouer les dissimulations : outils pour l’audit de systèmes de prédiction en boîte noire

Augustin Godinot

Informatique

Inria (Rennes)

L’intelligence artificielle dans l’espace public : médiatisations et représentations sociales

Panagiotis Tsimpoukis

Sciences de l’information et de la communication

Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (Toulouse)