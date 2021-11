Les thèses du mois : Des matériaux innovants pour une construction plus durable

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de novembre, « Des matériaux innovants pour une construction plus durable », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Matériaux communicants : modélisation et gestion de la consommation d’énergie

Hang Wan

Automatique, Traitement du signal et des images, Génie informatique, 13/09/2021

Centre de recherche en automatique de Nancy

Study on performance enhancement of coconut fibres reinforced cementitious composites

Thi Thu Huyen Bui

Génie Civil, 07/04/2021

Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg

Utilisation des matériaux à changement de phase dans les bâtiments : revue approfondie, expérience, étude paramétrique et analyse physique

Khair El Din Faraj

Energétique, thermique et combustion, 29/03/2021

Laboratoire de Thermique et Énergie de Nantes

Apport des modèles réduits pour la caractérisation thermique de matériaux de construction : mesures in situ d’isolants et étude multi-échelle d’un bois sec

Ana Gabriela Chavez Castillo

Thermique, 17/12/2020

Laboratoire de Mécanique et d’Energétique de l’Université d’Evry

Etude de matériaux biosourcés pour l’isolation thermique des bâtiments en climat tropical humide

Anel Pierre Nelson

Physique, 27/10/2020

Laboratoire de Recherches en Géosciences et en Energies

Caractérisation d’éco-matériaux terre-chanvre en prenant en compte la variabilité des ressources disponibles localement

Théo Vinceslas

Genie civil, 26/11/2019

Institut de Recherche Dupuy de Lôme

Systèmes constructifs en fabrication additive de matériaux cimentaires

Romain Duballet

Structures et Matériaux, 03/09/2019

Laboratoire Navier

Mécanosynthèse et matériaux de construction : optimisation et application pour la clinkérisation et la géopolymérisation

Othmane Bouchenafa

Sciences des Matériaux, 22/07/2019

Institut de Recherche en Constructibilité

Mise en place d’une brique géopolymère pour la construction durable : études géotechnique, environnementale et économique

Nicolas Youssef

Génie Civil, 14/06/2019

Laboratoire de Mécanique Multiphysique Multiéchelle