Retour sur le Plan de Transition Sectoriel de l’industrie cimentière

L’industrie cimentière représente 1/8e des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie française. Heureusement, les leviers de décarbonation sont nombreux. Différents scénarii sont présentés dans le Plan de Transition Sectoriel de l’industrie cimentière, une étude conséquente réalisée par l’ADEME en collaboration avec les acteurs de la filière. Nous avons interviewé Elliot MARI de l’ADEME, l’un des co-auteurs de cette étude.

Les Plans de Transition Sectoriels (PTS) sont des projets pilotés par l’ADEME en étroite collaboration avec les acteurs clés des 9 filières industrielles identifiées comme les principales émettrices de gaz à effet de serre en France.

Ces plans permettent de co-construire des trajectoires de décarbonation sectorielles visant l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) pour l’industrie (81 % d’émissions de GES en 2050). Ils s’intègrent dans le projet Finance ClimAct qui a bénéficié d’un financement du programme européen LIFE.

Le PTS ciment est le premier rapport¹ publié. Il est disponible sur le site de l’ADEME, de même qu’une synthèse de 40 pages.

Techniques de l’ingénieur : 9 secteurs ont été identifiés pour ces PTS. Pourquoi avoir commencé par l’industrie cimentière ?

Elliot Mari : Les Plans de Transition Sectoriels sont une initiative de l’ADEME. Nous avons choisi de commencer par le secteur du ciment parce qu’il semblait plus simple à aborder. En effet, ce secteur a l’avantage de comprendre un nombre d’entreprises limité à 4 gros acteurs – LAFARGEHOLCIM, EQIOM, CIMENTS CALCIA, VICAT. Il était donc plus facile d’établir un dialogue assez étroit avec les représentants de ces quatre entreprises et leur fédération (SFIC), afin de construire ensemble ce plan qui est le fruit de deux années de travail.

La deuxième raison concerne bien entendu le fait que les secteurs du ciment et de l’acier sont les plus gros émetteurs industriels de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Ils font donc partie de nos priorités.

Quelle est la démarche permettant l’élaboration des PTS ?

Pour les PTS, nous appliquons un fonctionnement par étapes. La première consiste à se mettre d’accord avec les acteurs de la filière sur l’état actuel et les évolutions récentes de leur secteur, aussi bien concernant les émissions de CO2 ou la consommation énergétique que les évolutions du marché et des emplois. C’est donc une photographie de l’ensemble des enjeux actuels.

La seconde étape est la construction de trajectoires technologiques réalistes. Les hypothèses émises sont alors débattues à travers une série de réunions avec les industriels.

Puis nous ajoutons à ces travaux une couche d’analyse des évolutions de marché sur les principaux secteurs de la demande (pour le ciment, les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics).

La mise en commun de ces deux approches nous permet ensuite de construire des scénarii de décarbonation en volume global de CO2 et d’évaluer leurs impacts en termes de besoins d’investissements et d’évolution du coût de production. Pour le ciment, ce sont ainsi de l’ordre de 4,4 Mds€ d’investissements qui seraient nécessaires pour diviser par deux le contenu carbone du ciment actuellement produit en France.

Avez-vous rencontré des difficultés au cours de ces travaux ?

Une modélisation poussée a été réalisée sur les leviers de décarbonation technologiques de l’appareil de production (les cimenteries) et ses effets sur les émissions de CO2.

Néanmoins les actions à mettre en œuvre pour rendre possible cette décarbonation engagent non seulement les cimentiers, mais aussi l’ensemble de la chaîne de valeur (industries du béton, acteurs de la construction, mais aussi de la déconstruction, du recyclage…). Ce sont donc des points que nous avons abordés dans le PTS de façon plus qualitative en consultant les acteurs de la filière aval, ce qui nous a permis d’identifier des pistes d’actions très diverses : optimisation de l’efficacité matière en phase de conception des bâtiments, rôle de la commande publique pour stimuler l’émergence des marchés en matériaux bas carbone, etc.

Pour l’ADEME, quels sont les objectifs des PTS ?

À travers les trajectoires de décarbonation des PTS, ce que nous voulons c’est mettre en lumière les enjeux et directions possibles, ainsi que leurs conditions de réalisation. Le but n’est donc pas de se substituer à des stratégies nationales ou à des stratégies de groupe industriel, mais de proposer des pistes pertinentes pour le secteur et l’ensemble de la chaîne de valeur.

D’après les retours qui nous ont été faits, ces travaux sont l’occasion pour les industriels d’avoir un regard d’ensemble sur les enjeux à l’échelle de la filière, d’entrevoir les possibilités d’évolutions technologiques réalistes et d’alimenter des travaux prospectifs. En effet, la force de cette démarche réside dans le process de co-construction qui crée un lien de confiance avec les industriels. Ils reviennent ensuite vers l’ADEME pour concrétiser leurs projets, ce qui contribue à renforcer la dynamique industrielle française.

Quels sont les prochains rapports prévus ?

Nos travaux sur le PTS ciment sont désormais terminés, mais nous continuerons à effectuer un suivi. Pour ma part, je suis également référent sur les secteurs aluminium et acier. Les travaux sont bien avancés et les résultats devraient être publiés en 2022.

D’autres collègues du service industrie de l’ADEME travaillent actuellement sur le PTS concernant les 3 secteurs de la chimie « Chlore, éthylène, ammoniac », dont la publication est prévue avant la fin de l’année 2022.

(1) ADEME. E. Mari, S. Sourisseau, A. Bouxin, C. Borde, S. Padilla, T. Gourdon 2021. Plan de Transition Sectoriel de l’industrie cimentière en France : Rapport final. 187 pages.