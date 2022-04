Les thèses du mois : « Modélisation des microstructures et structures des matériaux »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’avril, « Modélisation des microstructures et structures des matériaux », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Génération 3D aléatoire de microstructures de combustibles nucléaires MOX et homogénéisation mécanique

Akram El Abdi

Doctorat en Sciences pour l’ingénieur. Mécanique des solides, soutenu le 22-01-2021

Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (Aix-Marseille)

Synthèse de microstructures par optimisation topologique, et optimisation de forme d’un problème d’interaction fluide-structure

Valentin Calisti

Doctorat en Mathématiques, soutenu le 20-12-2021

Institut Elie Cartan de Lorraine

Développement d’alliages métalliques à gradient de composition pour l’exploration combinatoire des microstructures

Imed-Eddine Benrabah

Doctorat en Matériaux, Mécanique, Génie civil, Électrochimie, soutenu le 08-01-2021

Laboratoire : Science et ingénierie des matériaux et procédés (Grenoble)

Imaging and diagnostic of sub-wavelength micro-structures, from closed-form algorithms to deep learning

Peipei Ran

Doctorat en Traitement du signal et des images, soutenu le 15-12-2020

Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris

Photo traçage massivement parallèle, multi résolution et multi profondeur de microstructures et nanostructures diffractantes pour les applications antifraudes

Yoran-Eli Pigeon

Doctorat en Photonique, soutenu le 04-10-2019

École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire

Automatisation de la modélisation numérique des microstructures de matériaux hétérogènes basée sur une intégration CAO-calcul

Adrien Couture

Doctorat en Génie mécanique, soutenu le 08-11-2019

Institut de Recherche Dupuy de Lôme

Fabrication additive par Arc-Fil et Laser-Fil de l’alliage Ti-6AL-4V : relations procédés – microstructures – propriétés

Achraf Ayed

Doctorat en Science et Génie des Matériaux, soutenu le 31-05-2021

Laboratoire Génie de Production (Tarbes)

Étude d’un alliage de titane « transformable par déformation » : lien entre propriétés mécaniques, microstructures de déformation et mécanismes de rupture

Chloé Varenne

Doctorat en Sciences et génie des matériaux, soutenu le 13-11-2020

Centre des matériaux (Evry)

Fabrication additive arc-fil en alliage d’aluminium a durcissement structural AA6061 : relations procédé, microstructures et propriétés mécaniques

Gautier Doumenc

Doctorat en Génie des matériaux, soutenu le 19-02-2021

Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (Nantes)