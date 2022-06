Écoutez notre podcast Cogitons Sciences : Guide pour bien choisir ses matériaux [Matériaux, histoire d’une vie #2]

Bienvenue dans le quatorzième épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences ! Dans ce deuxième épisode de notre mini-série sur les matériaux, nous nous interrogeons avec notre invité Bruno Chenal sur le choix du matériau, pour un usage et dans un contexte donnés. L’actuel président de la SF2M, la Société Française de Métallurgie et de Matériaux, nous apporte ses éclairages et ses expériences en la matière.

Comment faire un choix de matériau pertinent et selon quels critères ? Pour quelle application ? Sur quelle méthode de sélection peut-on s’appuyer ? Ces questions ont été posées à Bruno Chenal, président de la SF2M, la Société Française de Métallurgie et de Matériaux.

Écoutez l’épisode !

La carte d’identité du matériau [6:00 – 16:07]

Le nombre de matériaux augmente et leur choix est de plus en plus complexe. « De nouveaux matériaux permettent un nouvel usage et améliorent les performances d’un produit. L’aluminium et ses alliages, liés à l’histoire de l’aéronautique, ont permis des avions plus rapides, de plus grande capacité, plus légers. » Le choix d’un matériau pour une application donnée se base sur ses propriétés, son procédé d’élaboration et de fabrication, et son design. « C’est ce que définit le cahier de charges. » Bruno Chenal distingue « les propriétés intrinsèques, qui définissent la carte d’identité du matériau », d’un côté et de l’autre, « ses propriétés extrinsèques qui interviennent lors de sa sélection finale : son prix, son impact environnemental, sa disponibilité, l’aspect santé-sécurité. »

Évolutions du cadre de vélo [16:20 – 20:26]

Ce passionné de cyclisme illustre son propos avec un cadre de vélo. « Les propriétés attendues sont la rigidité, l’élasticité, le dynamisme, le poids, la durabilité, mais aussi le prix et le fait de pouvoir le fabriquer en série ». Les cadres de vélo ont longtemps été en acier. Ils ont été allégés, grâce aux alliages d’acier, et à des tubes amincis. L’aluminium est trois fois plus léger que l’acier, plus cher et moins résistant. Le diamètre des tubes a été augmenté pour les renforcer. Les composites à fibres de carbone offrent des cadres plus légers. Plus cher, le titane allie une faible densité aux caractéristiques élevées de l’acier. Enfin, les composites permettent des formes d’ailes d’avion, pour un aérodynamisme amélioré. Différents compromis conduisent à différents choix.

Sélectionner… [20:35 – 24:07]

Bruno Chenal propose de s’appuyer sur « une méthode rationnelle de choix qui permet de faire le choix optimal d’un matériau », mise au point par le professeur Michael Ashby. Dans les diagrammes d’Ashby, une propriété donnée est représentée et les matériaux sont positionnés, chacun dans des domaines. Elle permet de restreindre les choix des matériaux, pour arriver à une seule solution.

…Et fabriquer ! [24:16 – 30:38]

Reste la question de la fabrication du matériau et du produit. « La fabrication additive donne accès à des géométries impossibles à produire par usinage. Le fait de pouvoir produire ces pièces en une seule fois avec un seul matériau ouvre de nouvelles perspectives. De nouveaux matériaux, mieux adaptés, peuvent être développés. ». Bruno Chenal recommande l’approche la plus ouverte possible. Un choix est un compromis.

Écoutez l’épisode ici.

Références citées :

Laboratoires Bell Labs

Les professeurs Michael Ashby, de l’Université de Cambridge, et Yves Bréchet, de l’Université de Grenoble

Les diagrammes d’Ashby

Logiciel Granta Design d’Ansys

« Une industrie accro aux minerais de conflit », deuxième épisode de cette mini-série du podcast Cogitons Sciences

Ressources pour aller plus loin :

– Livres Michael Ashby :

« Choix des matériaux en conception mécanique », Dunot, 2012

« Matériaux et environnement : choix éco responsable en conception », Dunot, 2011

– Livres co-signés Michael Ashby et Yves Bréchet :

« Sélection des matériaux et procédés de mise en œuvre », Eyrolles, 2001.

– Choix et usage des matériaux, article de ressources documentaires de Techniques de l’Ingénieur corédigé par Yves Bréchet, Michael Ashby, Michel Dupeux et François Loucher.

