« Matériaux » et « Biotech & Chimie » : deux thématiques qui se distinguent désormais !

Cette semaine la thématique « Matériaux, Biotech & Chimie » devient « Matériaux » d’une part et « Biotech & Chimie » de l’autre.

Jusqu’à présent regroupés dans une thématique unique, les articles de « Matériaux, Biotech & Chimie » seront, dès cette semaine séparés en deux thématiques distinctes. Ce choix se justifie par l’abondance et de la diversité des contenus publiés sur le Magazine d’Actualité.

Qu’ils soient actifs, intelligents, fonctionnels, magnétiques, biosourcés, métalliques ou plastiques, ou qu’ils présentent des propriétés caractéristiques ou remarquables, le choix des matériaux dans un projet, un produit, ou un process est fondamental et stratégique.

En effet, les ingénieurs tous secteurs confondus sont confrontés à des questions de choix et d’optimisation de matériaux pour des usages de plus en plus ciblés et des secteurs d’application de plus en plus exigeants.

Et l’on constate que la réussite technique et commerciale de nouveaux produits repose en grande partie sur le choix des matériaux, classiques ou innovants, dont les caractéristiques et les performances correspondront à l’objectif visé, en tenant compte d’une démarche de développement durable.

Ainsi, tout comme ce secteur des matériaux qui est en pleine expansion, le nombre d’articles publiés sur les matériaux est en constante augmentation.

Nous avons décidé qu’ils méritaient bien leur thématique à part entière.

En parallèle, les biotechnologies et la chimie, qui suscitent un intérêt également grandissant, seront aussi représentés par une thématique complète.

Vous retrouverez donc désormais, dans le Magazine d’Actualité les thématiques suivantes :

Vous pourrez continuer à recevoir les newsletters thématiques correspondantes. Nous vous invitons pour cela à vous rendre dans votre espace «Mon compte », dans la partie « Mon profil », pour vérifier vos abonnements aux newsletters thématiques.

Bonne navigation sur le Magazine d’Actualité de Techniques de l’Ingénieur !