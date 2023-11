OTEPLACE : une marketplace dédiée aux équipements de protection industrielle innovants

La protection des personnes et des machines est au cœur de secteurs industriels majeurs, dont la métallurgie, la fonderie ou encore le BTP. Si des solutions de protection novatrices apparaissent à travers le monde, elles restent néanmoins souvent méconnues des industriels. Pour remédier à ce problème de visibilité, l’entreprise Lyonnaise OTEGO, leader mondial du textile technique, vient de lancer OTEPLACE, une marketplace dédiée à ces équipements de protection industrielle innovants. Nous avons demandé à Thierry Mosa, président d’OTEGO, de nous en expliquer le fonctionnement.

Thierry Mosa est le président d’OTEGO, une entreprise lyonnaise, leader mondial des textiles techniques et composites souples. La raison d’être d’OTEGO est d’améliorer la protection des hommes et des machines partout dans le monde, de manière responsable. OTEPLACE fait partie des projets disruptifs lancés par OTEGO, en accord avec son identité.

Techniques de l’ingénieur : Pouvez-vous présenter OTEGO ?

Thierry Mosa : L’entreprise OTEGO hérite à la fois du savoir-faire des soyeux Lyonnais et de la vallée de la chimie. Notre métier de base est le dépôt de matériaux sur des textiles, notamment du métal et des polymères comme les silicones et notre principal mot clé est la « protection de la chaleur ».

Il faut savoir que si les produits OTEGO sont fabriqués en région Lyonnaise, 90 % de nos ventes sont réalisées à l’export, avec plus de 50 % au grand export. Cette volonté d’exportation est venue d’un changement de stratégie, opéré il y a une vingtaine d’années. L’objectif était de devenir une référence mondiale sur nos marchés industriels, ces marchés étant la protection des hommes contre la chaleur et la protection des machines.

Au fil des ans, notre développement à l’international nous a amenés à constituer une communauté autour de la fourniture d’EPI. Ceci nous a donné l’idée de fédérer ce réseau autour d’une marketplace et on s’est dit : pourquoi ne pas proposer la plateforme à nos clients PME et ETI qui ont du mal à se développer à l’export ? C’est ainsi qu’est née OTEPLACE.

Quel est le principe de la plateforme OTEPLACE ?

OTEPLACE est une plateforme mondiale de vente et d’achat B2B dédiée à la protection industrielle et une communauté d’entreprises qui encourage les échanges, la coopération et l’innovation entre les professionnels de la protection industrielle du monde entier.

Comme toute marketplace, elle permet aux PME/ETI de la protection industrielle de faire des affaires à l’échelle mondiale en proposant leurs produits innovants sur un seul et même site, directement entre fabricants et décisionnaires.

L’idée de créer OTEPLACE est issue d’un constat que nous avons fait en visitant les clients de nos clients. Grâce à notre implantation internationale, on s’est aperçu que des problèmes de protection spécifiques rencontrés dans une fonderie en Inde ou en Asie avaient une solution ailleurs, parfois à l’autre bout de la planète. Or, ces solutions innovantes sont souvent très zonées et peu connues. OTEPLACE est l’outil qui permet d’établir cette connexion entre besoin et solution, de manière éthique et globale.

Quels sont les critères pour vendre des EPI sur la plateforme OTEPLACE ?

Pour les entreprises qui voudraient vendre sur OTEPLACE, le message est simple : si vous avez des produits de protection innovants que vous fabriquez et sur lesquels vous avez des difficultés à vous exporter, OTEPLACE peut vous aider.

Bien entendu, les produits devront être alignés avec les valeurs de la marketplace. Dans cette aventure, nous cherchons à embarquer essentiellement des entreprises qui ont une histoire par rapport à une problématique industrielle. Il peut s’agir de protection de la tête, de gilets réfrigérants, de protection contre la chaleur, etc.

Nous accompagnons ensuite ces entreprises dans leur démarche digitale, en vérifiant dans quelle mesure le produit est déjà éprouvé, en termes de besoin (selon les pays et pour des activités particulières) et s’il existe des normes. Et pour ce qui est de leur aptitude à l’internationalisation, OTEPLACE est aussi en mesure de les accompagner, que ce soit en termes de facturation, de transport ou de dédouanement.

La marketplace n’est donc pas ouverte à tous, car nous ciblons avant tout les marchands ayant une démarche disruptive, proposant des produits innovants, écoresponsables, etc.

Quel sera l’avenir de la plateforme OTEPLACE ?

La plateforme n’est ouverte que depuis juillet 2023, elle est donc très jeune. À l’heure actuelle, les marchands que nous avons intégrés sont nos propres clients, qui utilisent nos textiles pour en faire des vêtements de protection, notamment à destination des fonderies et des pompiers.

En revanche, la plateforme n’est pas réservée qu’aux clients qui transforment les textiles d’OTEGO ! Si les EPI proposés n’intègrent pas de produits OTEGO, ce n’est pas grave. Pour nous, ce qui compte c’est de trouver la meilleure solution pour le client final.

Nous sommes également en train de solliciter d’autres secteurs, notamment les fabricants d’équipements de protection de la tête et de gilets réfrigérants. Dans les mois à venir, la plateforme devrait ainsi embarquer une quarantaine de marchands supplémentaires.

De plus, comme il y a une dimension internationale, la plateforme sera bientôt disponible en dix langues dont le japonais, coréen, chinois, espagnol, portugais, allemand, en plus de l’anglais et du français.