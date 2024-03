Paris 2024 veut 100% de seconde vie pour ses équipements

Paris 2024 a dévoilé ce lundi 18 mars les grands axes de sa stratégie économie circulaire. À côté de la sobriété des ressources et de l'éco-conception, l'organisation veut s’assurer de la seconde vie des équipements après les Jeux.

Réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux JO de Londres en 2012 : telle est la promesse de Paris 2024. Mais au-delà du climat, les Jeux promettent de mettre l’économie circulaire à l’honneur. Et cela est capital, alors que 6 millions de produits et biens d’équipements seront nécessaires pour l’événement, a calculé Paris 2024. « On a compté 600 000 équipements de mobilier, 2 millions d’équipements sportifs, 85 000 équipements technologiques… », partage Caroline Louis, manager économie circulaire Paris 2024.

Tribunes, tentes, lits, chaises, tables, ustensiles de cuisine, drapeaux, dossards… Organiser le plus grand événement sportif international du monde nécessite l’utilisation de nombreuses ressources. Et Paris 2024 met en avant ses engagements pour l’économie circulaire. « C’est la première fois qu’il y a un poste en économie circulaire dans un comité d’organisation », relève Caroline Louis.

Dans le cadre des 1 500 marchés lancés pour les Jeux, Paris 2024 a consacré 20 % de critères RSE. Georgina Grenon, directrice de l’excellence environnementale de Paris 2024, détaille : « Nous avons privilégié des fournisseurs qui s’inscrivent dans une démarche d’éco-conception de leurs produits, qui privilégient des offres de location, qui intègrent des matières premières à faible impact, qui proposent de nouvelles matières : des matières recyclées, des chutes de production. Aussi des fournisseurs qui sont engagés dans des démarches de certification, qui proposent des solutions durables pour la fin de vie de ces produits, qui minimisent l’utilisation d’emballages et qui favorisent les emballages réutilisables ou recyclables ».

Priorité à la réduction et à la location

Le dossier de candidature de Paris 2024 met en avant la limitation des espaces utilisés. « Le concept des Jeux de Paris 2024 repose sur 95 % d’infrastructures existantes ou temporaires », explique le document. « Ce principe de réduction des ressources se retrouve également dans l’aménagement intérieur des quelque 40 sites de compétition et de non-compétition », assure désormais Paris 2024.

Ainsi, en questionnant et en mutualisant les besoins lorsque cela était possible, Paris 2024 a baissé de 25 % ses besoins en mobilier. Cette démarche a ainsi permis, par exemple, de passer de 800 000 à 600 000 articles de mobilier, assure l’organisation. Aux Jeux, vous verrez du « mobilier en carton », du « mobilier en plastique recyclé » et un « sommier en carton recyclé, produit en France et recyclé en France », énumère Caroline Louis.

En plus de la réduction des besoins, Paris 2024 a privilégié la location à l’achat auprès des acteurs de l’événementiel. Sur 2 millions d’équipements sportifs, les trois quarts sont loués ou mis à disposition par les fédérations sportives. Aussi, 75 % des équipements électroniques comme les télévisions, les ordinateurs ou encore les imprimantes sont également loués, plutôt qu’achetés.

Dans la restauration, Paris 2024 s’est engagé à réduire de 50 % le plastique à usage unique par rapport à l’édition des Jeux de Londres 2012. Sodexo Live! s’assurera pour sa part de la seconde vie des 35 000 assiettes et 17 000 plateaux du restaurant du Village des athlètes, produites sans logo pour en faciliter le réemploi.

Le réemploi et la réutilisation à l’honneur

Paris 2024 promet 100 % de seconde vie pour les infrastructures temporaires, le mobilier et les équipements. 90 % des produits, des biens et des équipements sont opérés et repris par des prestataires des jeux. Parmi les critères de marché, Paris 2024 a appuyé sur l’importance de la seconde et fin de vie des produits, à travers le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Et pour les 10 % d’actifs restants, Paris 2024 assure également prendre en compte le sujet de la fin de vie.

Les matériaux et les structures temporaires seront ainsi réemployés, réutilisés ou recyclés. « On s’est engagés à ce que 100 % de nos matériaux soient réemployés, réutilisés ou recyclés, sachant que l’on essaie d’être au maximum dans le réemploi et la réutilisation, que cela soit sur nos tentes, nos tribunes, nos échafaudages et éclairages », avance Audrey Chavancy, directrice risque et RSE du groupe GL Events, prestataire des Jeux.

Pour les revêtements de sol des épreuves en intérieur comme le handball ou le volleyball, Paris 2024 a retenu l’entreprise française Gerflor. « 100 % des sols [qui contiennent en moyenne 35 % de matériaux recyclés] ne seront pas collés, ce qui permettra de les démonter de les réemployer, avance Arnaud Challande, directeur marketing groupe Gerflor. 100 % de ces sols seront réemployés par des municipalités ou des clubs sportifs ».