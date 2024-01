Participez à la troisième édition du World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF)

Le Festival international de l’Intelligence Artificielle (IA) ou World AI Cannes Festival (WAICF) aura lieu les 8, 9 et 10 février 2024 au Palais des Festivals de Cannes. Partenaires du festival, nous vous encourageons à y participer afin d'échanger, de découvrir et de vous informer sur les dernières innovations et tendances en matière d'intelligence artificielle.

Pendant trois jours, le Palais des Festivals de Cannes se transformera en « hub » de l’IA, où se rencontreront décideurs, acteurs et novateurs.

Expert, entreprise ou grand public, le festival s’adresse à tous grâce à une programmation sur-mesure. Les jeudis 8 et vendredi 9 février seront réservés aux professionnels qui pourront s’informer des dernières nouvelles du marché, bénéficier des précieux conseils des experts les plus renommés et de rencontrer les décideurs et les chefs d’entreprise les plus influents. De ce fait, seront organisés, des conférences stratégiques, des ateliers de réflexion, des stands d’exposition et des sessions de networking. La journée du samedi 10 février offrira une nouvelle occasion passionnante au grand public de découvrir l’intelligence artificielle à travers une multitude d’animations et d’expériences divertissantes.

Le WAICF 2024 se démarquera par la présence de multiples zones thématiques, offrant une opportunité unique de plonger dans le monde de l’intelligence artificielle. Chaque zone sera spécialement conçue pour accueillir des entreprises et acteurs de renom dans le domaine de l’IA, qui se feront un plaisir de présenter leurs solutions innovantes à travers des démonstrations et des expériences immersives.

Venez à la rencontre de plus de 230 exposants, conférenciers internationaux et de nombreuses entreprises innovantes qui présenteront leurs nouveautés et apporteront des éclairages sur l’impact et l’intérêt de l’IA tant au niveau professionnel que sociétal. Ce lieu d’exposition accueillera plus de 16 000 professionnels et personnalités du domaine.

Au programme :

Par ailleurs, ce salon proposera des conférences autour de six volets avec plus de 300 intervenants, pour livrer un tour d’horizon de l’IA. Les six thèmes suivants seront abordés :

Le théâtre des ambassadeurs

Applications de l’IA

Technologie et stratégie de l’IA

Session démo

Pitchs de startups

Et la nouveauté de l’édition 2024 : le VC summit vise à répondre aux problématiques d’investissements dans l’IA ainsi qu’à découvrir les startups les plus innovantes du secteur.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement et connaître le programme complet, rendez-vous directement sur le site : https://worldaicannes.com/

Prenez votre badge gratuitement ici !