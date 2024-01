Les thèses du mois : L’efficacité énergétique comme clé de compétitivité

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de janvier, « L’efficacité énergétique comme clé de compétitivité », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Cooling and heat recovery of data centers: optimization and energy management

Ahmad Alamir Sbaity

Thèse de doctorat en Mécanique des fluides, énergétique, thermique, combustion, acoustique soutenue le 07-01-2022

Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg

Développement d’une unité de stockage thermochimique pour la récupération des énergies fatales d’un réseau de chaleur urbain

Elliot Scuiller

Thèse de doctorat en Chimie des matériaux, soutenue le 08-09-2022

Institut de Science des Matériaux de Mulhouse

Récupération de chaleur par intégration de générateur de vorticité, hybridation avec des générateurs thermoélectriques, utilisation d’énergies renouvelables et analyse du cycle de vie

Rima Al Aridi

Thèse de doctorat en Énergétique, thermique, soutenue le 08-09-2023

Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes

Pyrolysis and gasification of a solid recovered fuel (SRF) and its model materials

Oscar Sosa Sabogal

Thèse de doctorat en Génie des Procédés et de l’Environnement, soutenue le 08-06-2022

Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux

Thermochemical energy storage on « salt/supports » composites

Minh Hoang Nguyen

Thèse de doctorat en Chimie des matériaux, soutenue le 14-11-2022

Institut de Science des Matériaux de Mulhouse

Approche multi-échelle pour la modélisation de fluides de travail des procédés de revalorisation de la chaleur fatale.

Thomas Di Pietro

Thèse de doctorat en Génie des procédés, des produits et des molécules, soutenue le 25-11-2022

Laboratoire réactions et génie des procédés

Diagnostic et amélioration de l’efficacité énergétique en distillation discontinue.

Marie Rougier

Thèse de doctorat en Génie des procédés, Soutenue le 22-09-2022

Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes

Méthodes et outils pour un processus de modélisation collaboratif et ouvert des systèmes énergétiques

Sacha Hodencq

Thèse de doctorat en Génie électrique, soutenue le 23-09-2022

G2Elab-Modèles, Méthodes et Méthodologies Appliqués au Génie Électrique

Development of a falling-film desorber combining vapor generation and purification for ammonia-water absorption chiller (Modeling and Experiments)

Mathide Wirtz

Thèse de doctorat en Énergétique et Génie des Procédés, Soutenue le 24-02-2022

Laboratoire d’optimisation de la conception et ingénierie de l’environnement