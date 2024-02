Participez au salon des Systèmes et Objets Connectés !

Inscrivez-vous sans tarder au salon des Systèmes et Objets Connectés qui se tient les 3 et 4 avril 2024 à Paris Expo - Porte de Versailles !

Le salon incontournable de l’IoT, du MtoM, de la Data, du Cloud, de l’IA, la cybersécurité, et de l’intelligence embarquée !

Au programme :

Un cycle de 12 conférences “Conduire un projet IoT”

Le projet IoT est souvent délicat à gérer en raison de sa grande diversité, ce qui peut entraîner des problèmes et même l’abandon du projet. Toutefois, de nombreux projets réussissent de mieux en mieux grâce aux expériences accumulée et à des méthodes de gestion de projet améliorées. Ces 12 conférences examinent les moments clés du projet, étape par étape, fournissant des réponses aux questions importantes que l’on peut se poser.

5ᵉ colloque “Asset Tracking Systems – ATS™

L’Asset tracking va bien au-delà de la simple géolocalisation. En gérant une variété d’utilisations, il démontre sa grande capacité fonctionnelle. Que ce soit en intérieur, en profondeur, en extérieur ou en plein air, les systèmes de suivi d’actifs suivent, caractérisent, alertent, préviennent, protègent et fournissent en temps réel des informations sur ce que vivent ou subissent les biens qui leur sont confiés. De plus, leurs données abondantes, de mieux en mieux traitées notamment par l’intelligence artificielle, prennent de la valeur à grands pas.

Le 1ᵉʳ printemps de la 5G d’entreprise

La technologie 5G est désormais disponible pour nos industries, nos entreprises de services, ainsi que pour les hôpitaux, les administrations et les collectivités. Elle est déployée dans toutes ses dimensions technologiques, offrant des solutions adaptées aux cas d’utilisation les plus exigeants, avec des performances, des services et une sécurité inégalés. Que ce soit en version privée, hybride ou publique, la 5G entre maintenant dans une nouvelle phase de développement.

Le Forum “Innovative City”

La modernisation essentielle des villes pour relever les défis économiques, réglementaires, climatiques et démographiques nécessite l’utilisation de technologies qui améliorent la compréhension des situations, le pilotage des activités et la prédiction des flux et des mouvements. Les objets et systèmes connectés, ainsi que les technologies de traitement et d’analyse intelligente des données en temps réel, sont souvent les solutions les plus adaptées à mettre en œuvre. Ce forum « Innovative City » est organisé en deux volets : le premier aborde la modernisation énergétique, tandis que le second explore la contribution de l’intelligence artificielle aux villes innovantes.

En parallèle, le Forum Cloud+Security met en avant l’importance de la sécurité dans le Cloud et l’IoT, soulignant la nécessité de protéger les données et les objets connectés face aux cybermenaces. Le salon souligne l’émergence du cloud souverain en Europe, les initiatives visant à garantir la sécurité et la souveraineté des données, tout en posant la question de l’extension de ces projets à l’échelle européenne pour assurer un contrôle total des solutions cloud.