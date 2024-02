Le futur de l’ingénierie : l’essor des ingénieurs freelances en France

Les mentalités évoluent, les besoins aussi. Le bouleversement émotionnel causé par la pandémie nous a fait réfléchir, nous a ouvert à d'autres possibilités, et d'autres envies. Le secteur de l'ingénierie – comme tous les autres par ailleurs – a suivi. Les tendances et la quête d'indépendance poussent les ingénieurs à se lancer à leur compte. Découvrons l'industrie 4.0 et ses métiers révolutionnés…

Les ingénieurs freelances sont désormais « digital nomades »

Via la numérisation de l’économie et le développement des nouvelles technologies, les process de travail et la communication sont désormais engloutis dans toute l’industrie numérique : la collaboration à distance se suffit. Les ingénieurs freelances peuvent désormais travailler avec des clients partout dans le monde, depuis leur bureau et même depuis chez eux. Alors, pourquoi se priver ? Être à son compte apporte une certaine flexibilité. Comme dit en introduction, les ingénieurs freelances sont en quête d’une certaine liberté. La liberté des horaires, des lieux d’intervention, des missions et des clients. On parle évidemment de l’équilibre travail-vie et (surtout) de l’épanouissement personnel !

Le freelancing propulsé par les plateformes numériques

Nous l’avons mentionné un peu plus tôt, les outils d’aujourd’hui permettent une mise en relation plus facile. En plus de démarcher leurs propres clients, les ingénieurs peuvent aussi être recrutés via des plateformes spécialisées. L’explosion de ces sites de mise en relation a joué un rôle essentiel dans l’évolution de ces métiers. Notons qu’au départ, ces plateformes visaient essentiellement les professionnels liés au secteur informatique. Puis petit à petit s’est rajoutée toute une liste de secteurs, dont l’ingénierie. Parmi elles, on retrouve l’un des acteurs principaux, nous avons nommé freelance-engineering.fr.

Les défis à relever pour un ingénieur freelance

Apprendre, gérer, et grandir dans le métier

En plus de faire tourner leur entreprise, les ingénieurs freelances s’exposent à un plus large éventail de défis techniques, et ce, dans de nombreux domaines. Ils peuvent à la fois travailler sur de multiples petits projets (en général maîtrisés), mais aussi des projets de plus grande envergure (où les connaissances ne sont pas toujours acquises). Les ingénieurs freelances s’exposent ainsi à de nouvelles technologies, à de nouveaux cadres de travail et à de nouveaux domaines techniques. L’apprentissage et l’autoformation sont donc primordiaux. L’humilité (et la curiosité) aussi. L’avantage est que chaque journée est différente et que l’ingénieur peut rapidement monter en compétences. À chaque nouveau projet, il élargit ses connaissances et façonne son expérience. Au fil du temps, cette capacité d’adaptation couplée à l’ancienneté rend les ingénieurs freelances très polyvalents et compétents.

Développer son propre réseau pro

Le mauvais côté du freelancing, c’est la solitude. Les ingénieurs freelances se retrouvent parfois désarmés sur certains sujets. On parle évidemment de prospection commerciale, mais aussi d’aide métier. Pour pallier cette situation, il est important d’être bien entouré. Se construire son propre réseau est essentiel. L’objectif est de s’entourer de professionnels dont c’est le métier ! Pour ce faire, les chambres des métiers et associations peuvent aider les entrepreneurs à se faire un nom et gérer tous les pans d’une société. La solution est de réseauter pour trouver des clients, mais aussi des alliés !

Assurer la gestion administrative et le financier

Pour terminer, parlons des questions juridiques et de comptabilité. Travailler en freelance implique aussi de gérer soi-même l’ensemble des démarches administratives liées à son activité. Pour la création d’entreprise, les déclarations sociales et fiscales, la facturation, et bien d’autres données, il est possible de se faire accompagner. Si la personne n’est pas à l’aise avec ces questions, se faire accompagner par un expert-comptable (ou bien de se former) peut alors être pertinent.