Des objets connectés fonctionnant sans pile

Les appareils IoT d’intérieur ont toujours fonctionné sur batterie. Mais la société française Dracula Technologies a développé une solution originale de collecte d’énergie en intérieur. Des capteurs sans pile pourraient par exemple surveiller la chaîne du froid et les émissions de CO2.

Les dispositifs de captage de l’énergie solaire sont équipés de cellules photovoltaïques capables de convertir les longueurs d’onde de la lumière du soleil en énergie électrique utilisable. Mais l’alimentation des capteurs IoT domestiques est beaucoup plus délicate.

L’exploitation de la lumière artificielle est en effet moins efficace que l’exploitation de la lumière du soleil. Mais Dracula Technology affirme avoir réussi à relever ce défi. Baptisée LAYER (Light As Your Energetic Response), sa technologie photovoltaïque organique a été conçue pour capter l’électricité de la lumière ambiante avec des intensités de 5 à 1 000 lux.

À partir de ces intensités lumineuses intérieures, une seule cellule LAYER de 64 mmx69 mm peut produire 3 V, 210 µA et 609 µW. Sa solution peut donc alimenter des appareils de faible puissance, même dans des conditions de faible luminosité allant jusqu’à 50 lux.

Autre atout majeur, les modules photovoltaïques à base de carbone de Dracula étant imprimés, ils sont exempts des terres rares et des métaux lourds que l’on trouve dans les modules photovoltaïques organiques à base de silicium.

Moins de maintenance

Dracula affirme également que sa solution est quatre fois plus économique que les batteries, avec une stabilité à long terme de 10 ans en utilisation intérieure. Son secret ? Les matériaux utilisés dans LAYER sont encapsulés dans des films barrières flexibles qui les protègent de l’humidité, de la pollution extérieure et des rayons ultraviolets. En termes de durabilité, la technologie LAYER résisterait également à des pressions atmosphériques de 550 à 1000 hPa et à des températures de -30 °C à 40 °C.

De quoi ouvrir de belles perspectives de développement pour cette entreprise qui a été créée en 2011 après avoir collaboré avec le CEA. En mars dernier, l’espagnol Atmosic Technologies, spécialisé dans le domaine des plates-formes sans fil de récupération d’énergie pour l’IoT, et Dracula Technologies ont annoncé leur collaboration sur un design de référence pour la commande à distance.

Outre les avantages environnementaux liés à l’absence de piles, les utilisateurs finaux peuvent économiser le temps et les coûts de maintenance nécessaires au remplacement des piles de différents appareils connectés, des balises aux télécommandes en passant par des capteurs industriels.

Au CES 2023 à Las Vegas, Dracula Technologies a présenté un enregistreur de température autonome (cruciale pour la logistique et le transport) et un capteur de CO 2 .

Avec les 5,8 millions de dollars levés par Dracula, elle pourrait passer en phase d’industrialisation. Actuellement, l’entreprise a une capacité de production d’environ 15 000 modules par semaine. Son nouveau capital lui permettra de produire 10 millions de modules par an d’ici la fin de l’année 2023.