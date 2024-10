Personnalisez vos Plans d’Expériences et valorisez vos données temporelles et spectrales

Techniques de l'Ingénieur et JMP s'associent pour vous présenter l'utilisation des plans d'expériences (DOE) et l'exploitation des données fonctionnelles pour optimiser vos procédés le 20 novembre prochain. Découvrez comment ces méthodes peuvent vous aider à gagner en efficacité tout en réduisant les coûts et le temps d'expérimentation.

Dans le cadre de l’ingénierie des procédés, la capacité à identifier et comprendre les facteurs qui influencent la performance d’un système est cruciale. Les plans d’expériences (DOE) sont une méthodologie très efficace pour optimiser les tests expérimentaux, tout en prenant en compte simultanément plusieurs variables. Lors de ce webinaire, Stéphane Georges, Senior Systems Engineer au sein de JMP, vous guidera à travers l’application des DOE à des données fonctionnelles complexes.

En statistiques, lorsque les observations ne sont plus des valeurs unitaires mais des courbes (données temporelles ou spectrales), on parle de données fonctionnelles. Celles-ci sont omniprésentes dans de nombreux secteurs industriels, mais souvent sous-utilisées en raison de leur complexité. Vous comprendrez comment intégrer ces données dans vos DOE, afin de maximiser l’exploitation de vos informations et d’améliorer la précision de vos analyses.

Pourquoi participer ?

Créez des plans d’expériences efficaces : Apprenez à construire des plans adaptés à vos contraintes spécifiques (temps, budget, ressources) tout en explorant plusieurs facteurs simultanément.

Exploitez pleinement vos données fonctionnelles : Découvrez comment traiter et interpréter des données complexes sous forme de courbes pour en tirer des conclusions claires et exploitables.

Améliorez vos résultats : Grâce aux DOE, réduisez la variabilité de vos processus et identifiez les paramètres critiques influençant vos performances.

Intervenant :

Stéphane Georges, Senior Systems Engineer chez JMP et expert reconnu en plans d’expériences et analyse de données fonctionnelles, partagera son expertise pratique pour vous aider à mieux comprendre et exploiter ces outils dans vos projets.

Date :

Mercredi 20 novembre 2024 à 11h

Ne manquez pas cette occasion unique d’en apprendre plus sur l’application des DOE aux données fonctionnelles. Ce webinaire est destiné aux ingénieurs et chercheurs souhaitant améliorer la qualité et l’efficacité de leurs processus grâce à des analyses statistiques avancées.

INSCRIPTION GRATUITE

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et venez découvrir comment ces outils peuvent transformer votre approche de l’expérimentation !