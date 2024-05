Rendez-vous sur CYCL’EAU Hauts-de-France !

Techniques de l'Ingénieur, dans le cadre du partenariat avec le salon CYCL'EAU, continue de mettre en avant les innovations et les acteurs qui oeuvrent pour une gestion intelligente de la ressource Eau en collectivité.

Le Salon CYCL’EAU arrive pour la première fois à Douai, après 2 premières éditions sur Lille. Il ouvrira ses portes aux acteurs de la filière des Hauts-de-France les 29 et 30 Mai 2024 sur le site de Gayant Expo.

Un rendez-vous territorial développé avec les acteurs publics locaux

Les collectivités territoriales se mobilisent en amont et contribuent à développer et faire rayonner cet événement incontournable pour la filière de l’eau. Douaisis Agglomération, la Métropole Européenne de Lille et l’Agence de l’eau Artois-Picardie sont des acteurs majeurs de cette édition où sera proposé un cycle de conférences sur de grandes thématiques : gestion des eaux de pluie, eau et agriculture, tarification, REUT, économies d’eau, gestion de la ressource en eau…

Venez à la rencontre des acteurs du bassin Artois-Picardie autour de :

+70 offreurs de solutions

Des conférences institutionnelles et des ateliers

Des villages d’experts : partenaires, innovations, économie circulaire

Un Espace Formation, avec l'Espace PEDAG'EAU, par l'OIEau et l'association ADOPTA

Une ressource fragile dans un bassin atypique

Ces deux jours permettront à tout le secteur de se réunir autour des problématiques et enjeux principaux du bassin caractérisé par :

Une région riche en eaux souterraines mais surexploitées : elles permettent de satisfaire près de 95 % des besoins en eau potable du territoire mais en mettant en péril la pérennité de l’alimentation en eau des populations et des industries installées dans certaines zones ;

une région plate et des cours d’eau lents : un risque d’inondation élevé pour un grand nombre de communes ;

Des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et un déficit pluviométrique sur les derniers hivers amènent des restrictions d’usage de l’eau ;

Une qualité d’eau médiocre, caractérisée dans la région Hauts-de-France par un niveau élevé de risques et de pollution, liés à son passé historique : séquelles de la guerre, agriculture intensive, région minière et d’industries lourdes et polluantes, avec une densité moyenne de population qui est le double de la moyenne nationale.

CYCL’EAU Hauts-de-France, le rendez-vous régional qui permettra aux acteurs de l’eau de se rencontrer et présenter leurs solutions et technologies dédiées à l’avenir de la gestion de l’eau.