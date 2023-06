Les thèses du mois : « Les matériaux composites boostent la fabrication additive »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier du mois de juin, « Les matériaux composites boostent la fabrication additive », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Anisotropic concrete : 3D priting of concrete reinforced by long fibers, process, characterisation et modélisation.

Nicolas Ducoulombier

Thèse de doctorat en Structures et Matériaux, soutenue le 01-12-2020

Laboratoire Navier

​

Fabrication additive assisté laser de matériaux composites 3D et revêtement diamant par CVD

Loïc Constantin

Thèse de doctorat en Physico-Chimie de la Matière Condensée, soutenue le 01-07-2020

Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux

​

Élaboration d’aciers ODS (Oxide Dispersion Strengthened) par fabrication additive laser et cold spray : compréhension des relations procédés – microstructures

Lucas Autones

Thèse de doctorat en Milieux denses, matériaux et composants, soutenue le 02-03-2022

UMET – Unité Matériaux et Transformations

​

Etude du comportement dynamique de matériaux architecturés issus de fabrication additive

Alexandre Riot

Thèse de doctorat en Mécanique-matériaux, soutenue le 19-12-2022

Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux

​

Modélisation prédictive pour la Fabrication Additive métallique : Caractéristiques clés et applications à la caractérisation de la porosité.

Yahya Ismail Al-Meslemi

Thèse de doctorat en Génie mécanique, soutenue le 06-01-2021

Laboratoire universitaire de recherche en production automatisée

​

Conception et fabrication de pièces métalliques intelligentes par procédé WAAM

Pascal Robert

Thèse de doctorat en Génie Industriel conception et production, soutenue le 01-07-2022

Laboratoire des Sciences pour la Conception, l’Optimisation et la Production de Grenoble

Microstructure, texture et propagation des ondes ultrasonores dans un superalliage à base de nickel fait par fabrication additive

Amal Khabouchi

Thèse de doctorat en Science des matériaux, soutenue le 18-11-2021

Laboratoire d’Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3)

​

Bio-composites à fibres longues pour la fabrication additive : développement et optimisation

Xikun Wu

Projet de thèse en Matériaux, mécanique, structures – depuis le 06-12-2021

Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux

​

Elaboration de matériaux composites cuivre/diamant par fabrication additive SLM

Emmanuel Loubère

Projet de thèse en Physico-Chimie de la Matière Condensée, depuis le 01-02-2022.

Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux

​