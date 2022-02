Signature électronique : la démocratisation de la griffe digitale

Objectif : gain de temps, confidentialité et croissance

C’est le lot quotidien de nombreuses entreprises, de collectivités et de particuliers. Sous le règne de la dématérialisation et de la digitalisation, une signature ne se fait plus avec un stylo (ou alors électronique), mais avec une souris. Vous cliquez sur un bouton « signature », ou bien réalisez un dessin mal assuré censé représenter votre signature manuscrite, à l’aide de votre souris. Et le tour est joué : vous avez signé un document sans avoir dû effleurer la moindre feuille de papier. La signature électronique se démocratise et pour cause, elle présente un grand nombre d’avantages. Elle se fait de plus en plus par le biais de plateformes en ligne, comme Yousign, qui permettent de profiter d’un cadre sécurisé pour parafer toutes sortes de document.

L’objectif : gagner du temps

C’est l’argument numéro un de la signature électronique. Là où, auparavant, une signature imposait de se déplacer jusqu’à son co-contractant, désormais la signature se fait à distance, avec tout autant de transparence et d’efficacité. Fini aussi le temps où l’on devait imprimer un document reçu par e-mail, le parafer de manière manuscrite pour le scanner ensuite et enfin le renvoyer par e-mail. Les signatures électroniques sont utilisables sur ordinateurs, tablettes, smartphones, par le biais d’applications intuitives et faciles à apprivoiser. Cette accessibilité à tous et en toutes circonstances relègue au rang de simple formalité chaque signature.

Si le digital vous fait peur, sachez que les plateformes en ligne qui vous proposent de signer vos documents de manière électronique vous apportent toutes les garanties en matière de réglementation et de confidentialité.

Engagement et confidentialité

Une plateforme comme Yousign a fait de la transparence et de la sécurité un cheval de bataille. Ainsi, toutes les informations potentiellement confidentielles que vous leur confiez (contrats, partenariats, documents de ressources humaines, fiches produits, conditions générales de vente, etc.) sont stockées et hébergées en Europe. Les serveurs utilisés sont d’ailleurs contrôlés régulièrement, conformément aux directives de l’Union européenne en matière de protection des données.

De nombreuses entreprises ont testé et approuvé ces systèmes de signature électronique. Elles bénéficient désormais d’un service de signature efficace et rapide.

Fluidifier, dynamiser et croître

C’est l’un des arguments de poids et des enjeux de plateformes comme Yousign. Lancer ce type de service n’a été rendu possible que grâce à une vraie valeur ajoutée.

Alors ces plateformes ont fait de leur mieux pour rendre l’outil facile d’utilisation. En effet, prendre la mesure d’une telle application est à la portée de tous. Installer un tel outil est rapide et réalisable par tout type de structure.

Mieux encore, l’outil est destiné à tous les types d’interlocuteurs susceptibles d’avoir recours à la signature électronique : sociétés privées, collectivités, particuliers. Ainsi, chaque entité, quelle qu’elle soit, peut bénéficier d’un système et d’une interface adaptée à son activité.

Pour les petites structures qui n’ont pas de temps à perdre et qui ne souhaitent absolument pas se noyer dans des formalités administratives trop importantes, l’envoi et la validation d’un devis deviennent simple comme bonjour : les contrats commerciaux sont conclus en quelques secondes. Il en va de même pour les documents relatifs aux ressources humaines (contrats de travail, avenants).

Pour en savoir plus