Techniques de l’Ingénieur est partenaire de FIP – France Innovation Plastiques

Techniques de l’Ingénieur est fier d’être partenaire du salon FIP- France Innovation Plasturgie qui aura lieu à Lyon Eurexpo du 5 au 8 avril 2022.

Le salon FIP – France Innovation Plasturgie est l’évènement à ne pas manquer pour en apprendre plus sur cette filière qui se réinvente, découvrir un concentré d’innovations à forte valeur ajoutée, échanger avec des professionnels du secteur et partager des moments conviviaux.

Ce salon de la filière plastiques et composites ouvrira ses portes pendant quatre jours consécutifs durant lesquels vous pourrez rencontrer 800 exposants répartis sur 4 espaces thématiques :

FIP, l’espace des technologies, matières et services de la filière ;

FIP Valorize, l’espace des solutions d’économie circulaire pour la plasturgie ;

FIP Transform, l’espace des transformateurs qui facilite la rencontre avec les donneurs d’ordre ;

IMD Innovative Materials Days, l’espace des matériaux innovants.

C’est l’occasion de comparer les différentes technologies, de trouver des sous-traitants pour vos projets, d’adapter vos outils de production à l’économie circulaire et de découvrir les matériaux du futur.

Au programme : de nombreuses conférences, démos et ateliers sur la place des matériaux plastiques et composites dans une nouvelle économie, la découverte de matériaux innovants et industrialisables, les perspectives du plan France Relance, les nouveaux marchés pour la plasturgie et les composites… Et bien d’autres sujets encore !

Vous trouverez des réponses concrètes pour développer vos projets et décrypter les nouveaux enjeux du marché.

Alors n’attendez pas et prenez votre badge d’accès gratuit ici.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site de l’événement:

https://www.f-i-p.com