Techniques de l’Ingénieur est partenaire des JNI 2020

Techniques de l'Ingénieur est partenaire de la 7ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur 2020. Les JNI se dérouleront du 2 au 15 mars 2020 à travers toute la France sous le thème : "Agir pour le développement durable"

Devenu un véritable événement annuel de référence, les Journées Nationales de l’Ingénieur, organisées par l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France), réunissent chaque année près de 14 000 participants (élèves, jeunes diplômés, ingénieurs en activité, professeurs, acteurs économiques, décideurs politiques et grand public) dans toutes les régions de France.

Les JNI 2020 aborderont et mettront en scène :

• Les technologies les plus avancées en matière de développement durable ;

• Le métier d’ingénieur et sa formation, porte-parole d’une vocation d’avenir en faveur du développement durable ;

• L’engagement des ingénieurs pour le développement durable et économique.

Dans toute la France, plusieurs événements labellisés JNI et WED (World Engineering Day) seront proposés au public :

• Pour comprendre : des conférences, tables rondes, séminaires, colloques ;

• Pour découvrir : des démonstrations, expositions, visites d’entreprises, journées portes ouvertes ;

• Pour récompenser : des hackathons, concours, trophées, remise de prix ;

• Pour échanger : des afterworks, cocktails networking.

Une dimension sociale

Les JNI 2020 valorisent la communauté des ingénieurs et scientifiques en intégrant des dimensions sociales et environnementales à leurs actions pour :

• ENCOURAGER les ingénieurs à s’engager, à entreprendre et innover afin d’agir pour le développement durable ;

• PROMOUVOIR les métiers et les valoriser aux yeux du grand public et des décideurs, pour susciter des vocations et générer de l’employabilité ;

• RASSEMBLER les membres d’un métier aux multiples facettes ;

• RENFORCER chez les ingénieurs le sentiment d’appartenance à un corps professionnel engagé dans les grandes transformations liées aux transitions numériques et environnementales.

Tous ces événements seront organisés avec l’aide des IESF régionales, des associations d’alumni membres d’IESF et des partenaires des JNI avec pour objectif commun de parler des métiers et des réalisations des ingénieurs en faveur du développement durable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Journées Nationales de l’Ingénieur et assister à un des nombreux événements repartis sur le territoire, rendez-vous sur le site officiel des JNI 2020.