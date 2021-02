Techniques de l’Ingénieur partenaire des Journées Nationales de l’Ingénieur

Techniques de l'Ingénieur et l’IESF s’associent pour la 8ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur. Les JNI 2021 se dérouleront du 1er au 14 mars 2021 à travers la France et le monde dans une édition majoritairement digitale.

Devenu un véritable événement annuel de référence, les Journées Nationales de l’Ingénieur, organisées par l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France), réunissent chaque année plus de 10 000 participants (élèves, jeunes diplômés, ingénieurs en activité, professeurs, acteurs économiques, décideurs politiques et grand public) dans toutes les régions de France.

L’objectif des JNI est de valoriser la communauté des ingénieurs et scientifiques en intégrant des dimensions sociales et environnementales à leurs actions afin de :

Promouvoir et valoriser les métiers aux yeux du grand public et des décideurs, pour susciter des vocations et favoriser l’emploi ;

Renforcer chez les ingénieurs le sentiment d'appartenance à un corps professionnel engagé dans les grandes transformations liées aux transitions numériques et environnementales ;

Encourager les ingénieurs à s'engager, à entreprendre et innover afin d'agir et contribuer à la construction de la France.

Cette année encore, les JNI sont organisées en lien avec le World Engineering Day (WED) organisé le 4 mars 2021 par la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs (FMOI). Le Colloque National des JNI, qui aura lieu ce jour-là, sera l’évènement français du WED et aura pour thème : ingénieurs, acteurs de la relance.

Dans toute la France, plusieurs événements et e-événements labellisés JNI 2021 seront proposés au public :

Pour comprendre : des conférences, tables rondes ;

Pour découvrir : des journées portes-ouvertes (JPO) et salons ;

Pour récompenser : des hackathons, concours, remises de prix ;

Pour échanger : des e-afterworks, des networking.

Tous ces événements seront organisés avec l’aide des IESF régionales, des associations d’alumni membres d’IESF et des partenaires des JNI avec pour objectif commun de montrer comment chaque jour les ingénieurs et les futurs ingénieurs innovent et contribuent à construire le monde de demain.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Journées Nationales de l’Ingénieur et assister à un des nombreux événements répartis sur le territoire, rendez-vous sur le site officiel des JNI 2021.