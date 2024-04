Le bitcoin est-il nocif pour notre planète ?

Le vaste réseau de matériel informatique qui assure le fonctionnement du réseau Bitcoin nécessite une quantité importante d'énergie. D’où des inquiétudes quant à l'impact de la cryptomonnaie sur l'environnement. Mais l'évaluation de l'impact réel du Bitcoin n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, affirment différents experts.

Le réseau Bitcoin consomme une quantité d’énergie impressionnante. Le processus de « minage » nécessite une puissance de traitement importante pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, rendant la falsification des enregistrements difficile. Fin novembre 2023, une étude publiée dans Cell Reports Sustainability avait notamment estimé qu’il consommait environ 2,2 billions de litres d’eau par an.

Avec la flambée actuelle du prix du bitcoin, la question revient sur le devant de la scène. Le prix d’échange avait en effet atteint, le 8 mars dernier, un nouveau record sur les marchés financiers, en dépassant brièvement les 63 900 euros !

Cependant, évaluer l’impact réel de Bitcoin est difficile en raison de la nature décentralisée du réseau et de l’incertitude entourant le matériel et les sources d’énergie utilisés par les mineurs. La traduction des données de minage de Bitcoin en émissions de carbone est donc complexe. Les études se basent généralement sur les adresses IP des mineurs pour déterminer leur emplacement et les sources d’énergie utilisées.

Des trillions de litres d’eau

Dans un article des chercheurs de l’Université des Nations unies à Hamilton, environ 67 % de l’énergie utilisée par Bitcoin entre 2020 et 2021 proviendrait de combustibles fossiles, principalement en Chine, au Kazakhstan et en Russie. Cela entraînerait l’émission de 85,89 mégatonnes de CO 2 . De son côté, le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) estime les émissions annuelles de CO 2 du Bitcoin à 77,98 mégatonnes. Les calculs du CBECI sont basés sur des données de localisation de 2022, et une mise à jour est prévue pour refléter le départ de nombreux mineurs de la Chine et du Kazakhstan.

Par contre, l’estimation de l’Université des Nations unies à propos de l’empreinte hydrique (1,65 trillion de litres d’eau sur la même période) diffère largement de l’étude précédemment citée. Un important décalage qui confirme les difficultés à faire des estimations au plus juste.

Mais la plupart des estimations supposent que la consommation d’électricité augmente proportionnellement à la demande de calcul, alors qu’en réalité, la technologie devient plus efficace à grande échelle.

Quel que soit l’impact du Bitcoin, il est important de se focaliser sur les solutions permettant de réduire son impact sur l’environnement. Plusieurs pistes peuvent être étudiées. Les gouvernements pourraient mettre en œuvre des politiques visant à réguler l’impact environnemental du minage de Bitcoin. Aux États-Unis, le gouvernement a proposé de taxer les mineurs de cryptomonnaies afin de réduire l’impact environnemental.

Bitcoin et Tesla

Les innovations technologiques pourraient conduire à des processus de minage plus efficaces. Il peut s’agir du développement de nouvelles solutions matérielles ou logicielles qui réduisent la quantité d’énergie nécessaire au minage.

Les mineurs tendent à s’installer dans des régions où l’énergie est bon marché, souvent renouvelable comme l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien. Certains utilisent également des « énergies non renouvelables » comme le méthane résiduel des puits de pétrole et des décharges, qui peut être utilisé comme source d’énergie neutre en carbone.

Block (anciennement Square), une société américaine a ouvert au Texas une mine de bitcoins alimentée par l’énergie solaire et le stockage de… Tesla. De son côté, HIVE Blockchain, une entreprise canadienne utilise une centrale hydroélectrique pour alimenter son installation de minage d’Ethereum en Suède. Enfin, CH4 Capital créé par Daniel Batten (investisseur spécialisé dans les technologies climatiques) déploie des solutions de minage permettant de réduire les émissions de méthane en convertissant les gaz d’échappement en électricité.

Un récent rapport du Bitcoin Mining Council a d’ailleurs révélé qu’au premier trimestre 2022, l’industrie minière du bitcoin dans son ensemble utilisait un mélange d’électricité durable de 58,4 %.