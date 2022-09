Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon Big Data et IA 2022

Ce grand événement dédié à la Big Data et à l'Intelligence Artificielle, aura lieu le 26 et 27 septembre au Palais des Congrès de Paris. Ce sera l’occasion de s'informer sur les dernières tendances et de networker avec l'ensemble des professionnels du secteur.

Big Data & AI Paris 2022 est le fruit du regroupement entre deux événements phares de la tech française et européenne : Big Data Paris, rendez-vous clé de la scène big data depuis dix ans, et AI Paris, événement dédié aux avancées de l’intelligence artificielle devenu incontournable en cinq éditions.

Lors de ces deux jours en totale immersion, venez découvrir une vision complète du sujet grâce à trois parcours de conférences complémentaires : stratégie, retour d’expérience et technique. Trouvez la réponse à vos problématiques métiers en échangeant avec les 250 exposants sur place et décelez les dernières technologies et solutions sur le marché à travers les nombreux ateliers et démonstrations.

Au programme cette année :

Les conférences, selon plusieurs parcours différents, comme les parcours “Retour d’expériences” et “Conférences stratégiques” (sur accès payant),

Les ateliers répartis en 6 salles, sous forme de sessions de 30 minutes,

Les sessions Tech qui permettent d’entrer en détails dans les technologies utilisées, pendant 45 minutes,

Les pitchs start-up sur deux scènes dédiées.

Cette année encore, le salon Big Data et IA 2022 vous invite à prendre part à ses trois grands Trophées de l’Innovation décernés dans la catégorie Start-up, la catégorie PME/Grandes entreprises et la catégorie Big Data & AI For Good afin de présenter les projets les plus audacieux et innovants.

Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien juste ici : https://www.bigdataparis.com/inscription