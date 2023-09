Rencontrez les experts du traitement et de l’analyse des données au salon du Big Data

Agenda

Le salon Big DATA aura lieu les 25 et 26 septembre 2023 à Paris, au Palais des congrès. C’est là où l’on retrouve le meilleur du Big DATA et de l’intelligence artificielle en France. L’occasion, pour les professionnels, de partager leurs connaissances et leur savoir-faire, à travers des présentations, des conférences et des ateliers. L’objectif est de se concentrer sur les tendances, les innovations et les avancées liées à la collecte, au traitement, à l'analyse et à l'interprétation des grandes quantités de données, appelées "big data".