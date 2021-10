Techniques de l’ingénieur participe à la fête de la science avec Star’s up

La fête de la science fête ses 30 ans !

Le festival de l’espace se déroule à Vernon les 8 et 9 octobre 2021, avec le soutien de Techniques de l’ingénieur.

Organisée par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la fête de la science est l’occasion chaque année de faire découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes impliqués dans tous ses aspects.

Cette année, du 1 au 11 septembre 2021, elle coïncide avec la semaine de l’espace, du 2 au 8 octobre, et la prise de commandement de l’ISS par Thomas Pesquet, lundi 4 octobre.

C’est donc très logiquement que, pour cette trentième édition, Techniques de l’ingénieur a choisi de soutenir le festival Star’s up.

Déployé à Vernon (27) entre l’espace d’exposition Philippe-Auguste et le Campus de espace, lieu historique du développement de l’aérospatial en France, cet événement retrace pour tous les publics la Grande Histoire de la conquête spatiale française née sur ces site il y a près de 70 ans.

Découvrez le programme !