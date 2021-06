Un mois dans l’espace #18

Que s'est-il passé au-dessus de nos têtes depuis un mois ? Thomas Pesquet multiplie les sorties sur l'ISS, pendant que les Chinois investissent leur future base spatiale. Enfin, la Nasa assemble sa méga fusée, afin de retourner sur la lune en 2023.

Thomas Pesquet bat un nouveau record

Thomas Pesquet a cumulé pas moins de trois sorties extravéhiculaires au mois de juin. En effet, les 16, 20 et 25 juin derniers, l’astronaute français, accompagné de son collègue américain Shane Kimbrough, ont installé des panneaux solaires nouvelle génération, appelés iRosa. L’opération, plus longue que prévue, a nécessité une troisième sortie, afin d’installer les deux panneaux.

Vous pouvez revivre ces missions en time laps grâce aux vidéos ci-dessous.

Première sortie

Deuxième sortie

La troisième et dernière sortie, en vitesse réelle

Thomas Pesquet totalise désormais plus de trente heures de sorties extravéhiculaires, ce qui en fait le recordman français en la matière. Il dépasse Philippe Perrin, qui avait totalisé plus de 19 heures de sorties, lors de son unique passage à bord de l’ISS, en 2002.

Lors de sa première sortie dans l’espace, Thomas Pesquet a également failli battre le record de la sortie extravéhiculaire la plus longue pour un Français, également détenu par Philippe Perrin avec 7 h 17 min. Il a manqué deux minutes à Thomas Pesquet, dont la mission, rallongée à cause d’un imprévu, a duré plus longtemps que planifié.

Trois astronautes chinois sont en orbite à bord du module Tianhe 1

Trois taïkonautes, qui avaient décollé le 17 juin depuis le sol chinois à bord du Shenzhou 12, sont à bord de la station spatiale chinoise CSS.

Après s’être amarrés avec succès au module central, les trois astronautes sont entrés, après des heures de préparatifs, dans le module orbital de «leur» station spatiale.

Des images de cette première ont été fournies par l’agence spatiale chinoise, et sont disponibles ici. Comme nous l’expliquions dans l’article du mois dernier, la station spatiale chinoise pourrait dans les années qui viennent devenir la seule exploitable. Alors que la station spatiale internationale devrait prendre sa retraite en 2024, CSS, le module chinois, doit être prêt pour 2022. A l’origine, les chinois avaient été interdits par la Nasa de participer au développement et à l’exploitation de l’ISS. C’est pour cette raison que la Chine a développé sa propre station : les autorités chinoises ont d’ors et déjà assuré que leur station accueillerait des astronautes du monde entier : «A ce stade, nous n’avons pas envisagé la participation d’astronautes internationaux, mais elle sera garantie», a en effet déclaré Zhou Jianping, le concepteur principal des programmes spatiaux habités chinois.

La méga fusée SLS en cours d’assemblage

La méga fusée SLS de la Nasa est actuellement en cours d’assemblage. La plus grande fusée jamais construite emmènera en 2023 des astronautes sur le sol lunaire, pour y préparer une future base lunaire.

Les dimensions de cette fusée sont effarantes, l’étage central mesurant près de 65 mètres. Il abrite les réserves de propergol, alors que deux propulseurs latéraux, mesurant 54 mètres, assureront la poussé de la fusée lors de ses deux premières minutes de vol.

Ci-dessous, vous pouvez suivre en time laps l’assemblage de la fusée, réalisé le 14 juin dernier :

Image d’illustration : les taïkonautes à bord de la station chinoise ©CMSA