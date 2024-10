Un sous-marin autonome pour inspecter les éoliennes offshore

La société britannique Beam a lancé le premier véhicule sous-marin autonome au monde, piloté par l’IA. Il peut effectuer des tâches complexes sans aucune intervention humaine. Mais un opérateur à distance peut prendre le relais si nécessaire.

L’éolien en mer est une énergie renouvelable qui doit permettre à la France d’atteindre ses objectifs en matière de transition écologique, notamment en produisant 40 % d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2030.

Toutes ces éoliennes nécessiteront de la surveillance et des inspections détaillées. La France fera peut-être appel à la société Beam. Spécialisée dans les technologies éoliennes offshore, elle vient de déployer le premier véhicule sous-marin autonome au monde piloté par l’intelligence artificielle.

Baptisé SubSLAM X3, cet appareil intègre l’intelligence artificielle (IA), la robotique et les technologies avancées de localisation et de cartographie simultanées (SLAM – simultaneous localization and mapping).

Ce système complet fournit des vidéos avec une résolution 4K et des reconstructions 3D très précises. Des précisions de mesure de 0,1 à 0,15 % ont ainsi été vérifiées et accréditées par le Bureau Veritas, tant pour les mesures de défauts que pour la métrologie des distances.

Les informations recueillies permettent de planifier la maintenance préventive et les travaux correctifs sur les actifs éoliens offshore flottants, optimisant ainsi la durée de vie des structures et réduisant la nécessité d’une maintenance corrective. À la clé, des missions 50 % plus rapides et donc plus abordables selon l’entreprise.

3 000 mètres de profondeur

Comparée à son prédécesseur (SubSLAM X2), cette nouvelle version permet aux professionnels de bénéficier d’une visualisation, d’une analyse et d’une mesure plus rapides et plus précises des infrastructures offshore.

Des reconstructions 3D peuvent être utilisées pour effectuer des mesures répétées entre deux collectes de données : par exemple comparer « ce qui a été construit » avec « ce qui a été trouvé sous l’eau » pour confirmer la qualité de l’installation ou les exigences en matière d’outillage. Ces captures 3D permettent aussi de modéliser les différences d’une année sur l’autre pour comprendre la dégradation structurelle ou l’accumulation de la croissance marine.

Malgré sa taille réduite, le système est capable de fonctionner à des profondeurs allant jusqu’à 3 000 mètres et dispose d’une technologie de capteur améliorée pour une meilleure qualité d’image, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

SubSLAM X3 a été testé à Seagreen, en Écosse. D’une capacité totale de 1 075 MW, c’est le parc éolien à fond fixe le plus profond au monde. Opérationnel depuis octobre 2023, il possède 114 turbines permettant d’alimenter plus de 1,6 million de foyers, soit l’équivalent de deux foyers écossais sur trois. Les premiers tests ont permis de recueillir des données cruciales sur le site, notamment sur la croissance et l’érosion marines.

Beam a prévu de déployer sa nouvelle technologie autonome sur l’ensemble de sa flotte de navires d’exploration, de véhicules télécommandés et de véhicules sous-marins autonomes au cours des années 2025 et 2026.