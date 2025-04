Revue du Magazine d’Actualité #28 : du 31 mars au 4 avril

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa vingt-huitième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

L’Europe riposte aux taxes américaines : un bras de fer économique

Les récentes annonces de Donald Trump sur les droits de douane bouleversent le commerce mondial. Avec des taxes allant jusqu’à 34% pour certains pays, les répercussions économiques s’annoncent majeures, notamment pour le secteur automobile.

Les nouvelles taxes de Trump : un coup dur pour l’économie mondiale

CERAWeek 2025 : un tournant énergétique sous l’ère Chris Wright

L’édition 2025 de CERAWeek a été le théâtre d’annonces majeures pour le secteur énergétique américain. Chris Wright, secrétaire à l’Énergie, a dévoilé des projets ambitieux pour le GNL, soutenus par la Maison-Blanche. Alors que l’Europe et l’Asie augmentent leurs importations, quelles seront les répercussions de cette stratégie sur la scène internationale ?

L’essor du GNL : une aubaine pour les États-Unis, un défi pour le climat

Renouveau du nucléaire : enjeux et perspectives pour l’industrie française

Face à un contexte géopolitique incertain, la France se tourne vers le nucléaire pour garantir sa souveraineté énergétique. Cet article explore les défis de la filière, les besoins en formation et les innovations technologiques indispensables pour réussir cette transition.

Comment la France peut-elle réussir sa transition énergétique grâce au nucléaire ?

Sobriété numérique : le défi énergétique de l’IA générative

Alors que l’intelligence artificielle générative se développe à une vitesse fulgurante, elle pose des défis majeurs pour la transition énergétique. Un rapport récemment publié par The Shift Project met en lumière l’empreinte carbone croissante des centres de données et appelle à des mesures urgentes pour intégrer le numérique dans les politiques climatiques.

Les solutions pour une sobriété numérique et un avenir décarboné

La vérification des systèmes : un atout stratégique au service de l’innovation

François Cerisier, expert reconnu en vérification, partage sa vision sur l’importance de cette discipline dans le développement de produits électroniques. À travers l’exemple d’Aedvices, il démontre comment la vérification peut être un levier de compétitivité, en alliant qualité, innovation et respect des délais, tout en intégrant des pratiques d’écoconception pour un avenir plus durable.

La vérification, élément clé dans la conception microélectronique

Thales Alenia Space renforce sa position sur le marché des satellites avec JSAT-32