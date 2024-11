Revue du Magazine d’actualité #7 : du 21 octobre au 1er novembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa huitième revue de deux dernières semaines. Retrouvez ici les faits marquants et les actualités à ne pas manquer.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Adaptation climatique : vers des études de vulnérabilité obligatoires pour les grandes entreprises

Encourager les grandes entreprises à mener des études de vulnérabilité et des plans d’adaptation est une première étape avant de les y obliger, de façon à renforcer leur résilience face à un climat à +4°C d’ici 2100. Ce e troisième plan national d’adaptation au changement climatique vise à protéger infrastructures et population, en préparant chaque secteur aux impacts du réchauffement.

Quel plan pour une adaptation résiliente ?

Biodiversité en Europe : déclin alarmant ou inquiétude exagérée ?

Le débat autour de l’effondrement de la biodiversité en Europe fait rage : alors que certains minimisent la situation, les scientifiques confirment un déclin préoccupant des espèces. Qu’en est-il vraiment ?

Voyons ce qu’en dit la science

Un nouveau matériau pour piéger le CO2 de l’air ambiant

Face au défi climatique, des chercheurs de l’université de Californie ont mis au point le COF-999, un matériau organique poreux capable de capter efficacement le CO2 directement de l’air ambiant. Stable et performant, il pourrait bientôt jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les émissions de carbone.

Matérialiser le CO2 atmosphérique

Cyberattaques : les hôpitaux, cibles privilégiées des gangs de ransomwares

Faible sécurité et données personnelles précieuses : en 2023, les établissements de santé sont devenus une cible de choix pour les cybercriminels. Ces attaques coûtent en moyenne 2,2 millions de dollars par incident, tandis que le modèle de double extorsion, de plus en plus courant, amplifie les risques et les pertes.

Des raisons de s’acharner sur la santé

Surveillance en temps réel pour un suivi des matériaux avec une cartographie 3D

Mise au point par la start-up Touch Sensity, une technologie permet de suivre en temps réel les interactions physiques subies par les matériaux de diverses structures (réservoirs, avions, trains, etc.), offrant une cartographie 3D précise. Cette solution est une alternative abordable aux technologies traditionnelles de surveillance industrielle et pourrait s’appliquer aux réservoirs d’hydrogène.

Suivi en temps réel de l’état des matériaux

Un sous-marin autonome pour veiller sur les éoliennes offshore