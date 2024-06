Webinar : Concevoir des moteurs électriques performants avec COMSOL Multiphysics®

Organisé le jeudi 11 juillet à 11h, ce webinar porte sur la conception de moteurs électriques performants, en s'appuyant sur la plateforme COMSOL Multiphysics® et le module AC/DC, dédiés à la modélisation des moteurs électriques. La modélisation et la simulation sont essentielles au processus de R&D dans un contexte de montée en puissance de l'électrification des transports.

Le Jeudi 11 juillet, de 11h à 12h, participez à ce webinar en accès libre sur la plateforme COMSOL Multiphysics® et le module AC/DC, dédiés à la modélisation des moteurs électriques.

Les efforts de la R&D consacrés au développement des moteurs électriques ont augmenté de façon exponentielle avec l’électrification des transports. La modélisation et la simulation font partie intégrante du processus de R&D dans ce domaine, permettant aux ingénieurs de répondre à des problématiques diverses telles que la demande de moteurs électriques fournissant un couple élevé sur une grande plage de vitesses, ou la disponibilité limitée des matières premières.

Objectifs

La plateforme de simulation COMSOL Multiphysics® et le module AC/DC offrent un large éventail de fonctionnalités pour la modélisation, la simulation et l’optimisation des machines à flux radial ou axial utilisant différents principes de fonctionnement, telles que les machines à aimants permanents, à réluctance ou à induction. La capacité unique du module à tenir compte des non linéarités magnétiques et de la dépendance en température des propriétés matériaux en fait un outil clef pour la création de modèles haute fidélité, les capacités multiphysiques du logiciel pouvant être enrichies pour mener également des études en vibroacoustique ou déterminer l’état de contraintes dans les matériaux.

Programme

Dans ce webinar, nous illustrerons les capacités de COMSOL® pour la modélisation des machines électriques telles que les moteurs et les générateurs. Nous montrerons comment le logiciel permet de tenir compte des phénomènes non linéaires magnétiques et thermiques, et nous aborderons brièvement les fonctionnalités dédiées à l’optimisation à travers quelques exemples.

Ce webinar sera enregistré et disponible en archive sur notre site dès le lendemain de l’évènement.