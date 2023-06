Le transport de marchandises et de passagers est-il en passe de prendre de la hauteur ? Depuis une dizaine d'années, on constate une progression des déplacements et livraisons par drone dans certaines régions du monde, comme aux Etats-Unis et en Asie. Ce secteur se développe plus lentement en Europe, où la mise en place d'une règlementation se met en place en priorité. Ensuite de quoi, le transport urbain pour faire sa révolution en trois dimensions !