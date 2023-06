U-Space : la gestion numérique du trafic aérien des drones se met progressivement en place

Depuis 2012 en France et 2019 en Europe, les vols de drones disposent d’un cadre réglementaire fixant les règles d’accès à l’espace aérien. Afin de favoriser un développement des drones civils qui soit à la fois sûr et garant de la vie privée, le 26 janvier 2023 est entré en vigueur une nouvelle réglementation, concernant l’U-Space : c’est-à-dire la gestion numérique du trafic aérien par drone.

Selon l’EASA, le terme U-Space désigne « un ensemble de services numériques et automatiques fournis à l’intérieur de certaines parties de l’espace aérien ». L’U-Space a pour vocation « d’aider l’intégration en toute sécurité des drones avec l’aviation habitée partout en Europe dès 2023. »

U-Space : un système complexe pour voler en toute sécurité

Le concept U-Space est un système complexe, qui s’appuie sur un écosystème complet :

des espaces U-Space, des espaces aériens désignés par l’État ;

des services U-Space, reposant des services numériques et l’automatisation de fonctions ;

des services d’informations communes, pour la gestion du trafic ;

des prestataires de services certifiés ;

les exploitants de drones UAS ;

les autorités concernées[1].

Rassurez-vous, si les contours du concept U-Space peuvent sembler flous, c’est parce que son déploiement vient à peine de commencer.

Selon Paul Cassé, PDG et fondateur de la start-up CAPS, « l’U-Space est actuellement en cours de mise en place. Les discussions actuelles concernent principalement le choix des protocoles de communication, les technologies qui seront utilisées, les zones de vol autorisées, les conditions, etc. »

À quoi sert un espace U-Space ?

Un espace aérien U-Space est une zone désignée comme telle par les autorités, notamment la DGAC en France.

Cette zone peut-être, un petit couloir de vol, pour un trajet fixe automatisé, ou une zone plus grande avec des vols fréquents (par exemple pour la cartographie des forêts ou la gestion des exploitations agricoles).

Un drone destiné à voler dans un espace U-Space sera donc soumis à un certain nombre de règles, notamment de gestion de conflits, l’envoi de notifications de vol, etc.

Dans un espace U-Space, il y a ainsi, pour les exploitants de drones et les télépilotes, un recours obligatoire à une liste de services numériques pensés pour la sécurité des vols et aussi pour l’aviation habitée.

Quels seront les services U-Space ?

Les prestataires de services U-Space (USSP) auront l’obligation de fournir quatre services numériques indispensables pour voler en toute sécurité.

Identification du réseau : identifie les drones et les exploitants, leur localisation et diffuse les informations aux autres utilisateurs.

Géovigilance : informe les exploitants des règles à suivre dans l’U-Space.

Autorisation de vol UAS : accorde ou non les autorisations de vol, selon les zones et contraintes.

Informations sur la circulation : fournit les informations concernant le trafic aérien dans l’U-Space.

Par ailleurs, d’autres services facultatifs pourront être proposés, notamment les informations météorologiques et le contrôle de la conformité réglementaire.

Enfin, si elle est loin d’être d’actualité, l’automatisation complète du trafic fait bien partie des finalités du U-Space. Lors de l’interview qu’il nous a accordée, David Miret, fondateur de la plateforme de gestion de drone Clearance, nous a ainsi expliqué que « dans sa version complètement aboutie, l’U-Space sera entièrement automatisé et composé d’équipements qui communiquent tous entre eux de manière autonome : drones, avions, aéroports, etc. Chaque décollage de drone déclenchera une notification de vol et les avions signaleront leur présence, obligeant les drones à se poser. »

Si vous souhaitez mieux comprendre ce qu’est l’U-Space, vous pouvez aussi consulter ce document synthétique proposé par l’EASA et la DGAC ainsi que la page officielle proposée par le gouvernement.

