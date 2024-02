Encore il y a peu l’apanage des experts, l’intelligence artificielle est dans toutes les bouches et beaucoup d’entreprises surfent sur la vague de peur de se faire distancer. Mais entre aggravation des inégalités, impacts environnementaux, atteintes à la vie privée et perte de souveraineté, peu d’entre elles en comprennent pleinement les enjeux. Retour avec nos experts sur les questionnements éthiques soulevés par l’IA et des pistes de solution pour une IA plus responsable.