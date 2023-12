Comment ChatGPT améliore la productivité… des cybercriminels

En ce moment

La démocratisation des outils d’intelligence artificielle et les kits de phishing en libre-service ont largement contribué à la croissance du phishing. Les cybercriminels peuvent ainsi aller plus vite pour lancer des campagnes d’hameçonnage. Mais le plus inquiétant est que ChatGPT leur permet de créer du contenu malveillant de plus en plus efficace.