10ème édition du SIDO : l’événement qui accélère la transformation digitale des entreprises

Le salon SIDO, aura lieu les 18 et 19 septembre 2024 à la Cité Internationale de Lyon. Evénement pionnier des acteurs IoT, le salon est devenu le premier événement français dédié à la convergence des technologies pour la transformation digitale des entreprises.

Pour ses dix ans le SIDO annonce une édition inédite ! À l’occasion de ce millésime anniversaire, SIDO enrichit sa proposition de valeur avec, notamment, la création d’un side-event, Lyon Cyber Expo, dédié à la cybersécurité pour les PME, ETI et Grands Groupes.

En quelques années seulement SIDO est devenu le rendez-vous incontournable des professionnels souhaitant concrétiser un projet de transformation numérique. Réseaux et connectivité, composants hardware, ingénierie, intégrateurs, software, intelligence artificielle, nouvelles interfaces homme-machine, robotique collaborative, réalités immersives… toutes les briques technologiques indispensables à un projet 4.0 sont représentées sur le salon, proposant ainsi aux visiteurs une vitrine complète de solutions pour leur business. Avec son format exposition et conférences, SIDO présente et décrypte ces technologies, notamment leurs applications et usages, grâce aux nombreux retours d’expériences partagés pendant deux jours.

Deux jours pour participer à un concentré d’expertises

Capitaines d’industrie, dirigeants de PME et d’ETI, décideurs en entreprise, responsables de l’innovation ou de la R&D… À l’heure de l’essor exceptionnel des intelligences artificielles génératives et de leur convergence avec des technologies comme l’IoT industriel, la robotique, les réalités immersives ou le quantique, il est capital de prendre le bon wagon et de trouver les bons partenaires.

En 2024, SIDO ne s’arrête pas là, et accélère le mouvement sur la thématique du numérique responsable. La zone Impact by SIDO, rassemblera notamment des entreprises et startups développant des solutions IoT, IA, XR ou Robotique basées sur un modèle économique durable ou répondant à des enjeux écologiques majeurs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Métropole de Lyon qui sera présente avec des acteurs du reconditionnement IT. Le programme de conférences, déjà imprégné de la thématique depuis plusieurs années, adressera notamment les enjeux de la frugalité numérique, de la gestion des ressources, de la performance énergétique, de l’éco-conception et du cycle de vie d’un produit.

Lyon Cyber Expo : le nouveau RDV des PME, ETI & grands groupes

En tant qu’événement numérique phare de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, SIDO souhaite vivement participer à l’effort collectif de sensibilisation des entreprises du territoire aux risques cyber et s’associer aux différentes initiatives régionales. Lyon Cyber Expo, véritable spin-off du SIDO, ambitionne d’être une plateforme d’échange business où industriels, tech leaders et monde de la recherche peuvent collaborer, partager leurs connaissances, créer de nouveaux partenariats technologiques et concevoir des projets concrets pour protéger l’écosystème numérique de nos entreprises. Parmi les partenaires de cette première édition, Minalogic, Cap’tronic, le Club de la sécurité des systèmes d’information régional (Clusir) Auvergne-Rhône-Alpes, l’Association pour le Digital et l’IT en Région Auvergne-Rhône-Alpes (Adira), la Fédération Française de la Cybersécurité, Digital League ou encore le Cercle des Femmes dans la Cybersécurité (CEFCYS) ont tous répondu à l’appel.

En parallèle, le programme de conférences abordera des sujets brûlants tels que le Cyber Resilience Act, la Directive NIS2 qui entre en vigueur à partir d’octobre 2024, la gestion des risques et détection des menaces, mais également les défis de sécurité spécifiques aux systèmes de contrôle industriel et la convergence IT/OT.

Plus de 200 speakers attendus et 70 conférences au programme

Ils vous partageront leurs expertises et expériences pour vous donner les clés d’une transformation digitale réussie ! Plusieurs intervenants ont déjà confirmés leur présence : Émeline Baume (1ère Vice-Présidente, Métropole de Lyon), Laurence Devillers (Enseignante-Chercheuse en éthique de l’IA, Université Paris-Sorbonne), Julie Galland (Directrice de la recherche technologique, CEA), Juliette Fropier (Cheffe de projet Intelligence Artificielle, Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires / Commissariat Général au Développement Durable), Mathieu Delaplace (Délégué à la sécurité numérique pour la région Rhône-Alpes, ANSSI), Hervé Roustan (Responsable R&D, Rio Tinto), ou encore Mathieu Wellhoff (Directeur du service Sobriété numérique, Ademe)… et bien d’autres à découvrir très prochainement

Inscrivez-vous gratuitement pour visiter l’événement dès maintenant